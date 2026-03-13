헬로비너스 출신 이화겸, 3월의 신부 된다…“인생의 새로운 시작”

사진 = 이화겸 SNS 계정

그룹 헬로비너스 출신 배우 이화겸이 결혼 소식을 전했다.

이화겸은 13일 자신의 SNS를 통해 “이번 달 말, 제 인생의 새로운 시작을 약속하게 됐다”며 직접 결혼 소식을 발표했다.

그는 예비 신랑에 대해 “때론 편안한 친구처럼, 궂은날엔 커다란 우산처럼 든든한 참 고마운 사람”이라고 소개하며 애정을 드러냈다. 이어 “한결같이 응원해 주시는 모든 분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로 배우 이화겸으로서도 계속해서 성실하게 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 더 열심히 노력하겠다”고 전했다.

함께 공개된 웨딩 화보에서 이화겸은 순백의 웨딩드레스를 입고 우아하면서도 청초한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.

한편 이화겸은 2012년 5월 그룹 헬로비너스 멤버로 데뷔했으며, 이후 배우로 전향해 다양한 작품에서 활동을 이어가고 있다. 최근 종영한 ‘살롱 드 홈즈’에서도 안정적인 연기력을 선보이며 시청자들의 관심을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

