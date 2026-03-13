[내야외야] “건강한 스포츠 문화 향해” 키움, 래오이경제와 파트너십 체결

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 13일 프리미엄 건강기능식품 브랜드 래오이경제와 파트너십 계약을 체결했다.

키움은 이번 계약을 통해 구장 내 포수 자리 후면에 위치한 LED에 래오이경제 광고를 노출하고, 래오이경제는 광고에 따른 후원을 진행한다.

위재민 키움 대표이사는 “건강한 라이프스타일을 제안하는 래오이경제와 동행하게 되어 뜻깊다”며 “이번 파트너십 체결이 양사 발전에 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

래오이경제는 이경제 한의사의 30년 건강 노하우를 담은 프리미엄 건강기능식품 브랜드로, 전통 한방 원료를 현대적으로 재해석한 다양한 제품을 선보이고 있다. 특히 대표 제품인 흑염소와 녹용, 침향 관련 라인업은 소비자들의 꾸준한 신뢰를 얻고 있으며, 국민의 활력 증진을 돕는 토털 헬스케어 브랜드다.

이경제 래오이경제 대표이사는 “역동적인 플레이로 사랑받는 키움과 파트너십을 맺고 열정적인 프로야구 팬분들을 만나 뵙게 되어 영광”이라면서 “건강한 스포츠 문화 확산을 위해 앞으로도 참신한 시도와 진정성 있는 소통을 이어가겠다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

