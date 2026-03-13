현대모비스, 15일 KCC전서 ‘조한진 팬 감사 이벤트’

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) 현대모비스는 13일 “오는 15일 KCC와의 홈경기에서 조한진이 준비한 ‘팬 감사 이벤트’를 진행한다”고 밝혔다.

이번 팬 감사 이벤트는 조한진이 팬들의 응원에 감사의 마음을 전하고자 준비했다. 경기장을 찾은 선착순 200명의 팬에게 붕어빵 간식을 제공한다.

이뿐만이 아니다. 경기 종료 후에는 추첨을 통해 친필 사인 유니폼 등 조한진이 직접 준비한 선물을 증정한다.

사진=현대모비스 피버스 농구단 제공

조한진은 이번 시즌 5라운드를 마친 현재 34경기에 출전해 평균 26분 06초의 출전 시간과 평균 5.8득점을 쓰는 등 데뷔 후 가장 인상적인 활약을 펼치고 있다.

그는 “트레이드로 팀에 오게 됐지만 현대모비스 팬분들께 많은 사랑을 받아 꼭 보답하고 싶었다”며 “이렇게 좋은 이벤트를 만들어 주신 구단에도 감사드린다”고 전했다. 그러면서 “팬분들께서 경기 전에 부담 없이 즐겨 주시고, 경기에서는 힘찬 응원을 보내주시면 좋겠다”고 힘줘 말했다.

한편 이번 이벤트와 관련한 자세한 내용은 현대모비스 구단 공식 SNS를 통해 확인 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

