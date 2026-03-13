원팩트, ‘자체 프로듀싱→압도적 스웨그’ 통했다…‘SANE’ 활동 마침표

그룹 원팩트(ONE PACT)가 첫 번째 EP 앨범의 컴백 음악 방송 활동을 성공적으로 마무리하며 글로벌 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

원팩트는 지난 11일 방송된 MBC M '쇼챔피언' 무대를 끝으로 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)'의 타이틀곡 'SANE(세인)' 공식 음악 방송 활동에 마침표를 찍었다.

지난 2월 26일 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)'를 발매한 원팩트는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연해 데뷔 무대를 꾸몄다. 이번 활동을 통해 원팩트는 매 무대마다 독보적인 힙한 에너지와 트렌디한 스타일링으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 특히 마지막 방송이었던 '쇼챔피언'에서 선보인 짙은 레드 컬러의 오버핏 셋업과 청키한 워커 매치 등 자유분방한 스트릿 룩은 곡이 가진 '날 것'의 무드를 극대화하며 시각적인 쾌감을 안겼다.

무대 위 퍼포먼스는 '한계 없는 올라운더'라는 수식어를 다시 한번 증명하기에 충분했다. 쉴 새 없이 이어지는 다이내믹한 동선 속에서도 원팩트는 흔들림 없는 탄탄한 라이브와 파워풀한 군무를 뽐냈다. 힙합을 베이스로 팝과 록이 크로스오버된 비트 위에서 멤버들이 선보인 여유로운 무대 매너와 다채로운 표정 연기는 '퍼포먼스 장인'의 진가를 제대로 보여줬다.

무엇보다 이번 활동은 원팩트만의 짙어진 음악적 색깔을 대중에게 확실히 각인시켰다는 점에서 의미가 남다르다. 멤버 태그(TAG)가 전곡 작사, 작곡, 프로듀싱을 도맡은 이번 앨범은 강렬함과 고요함이라는 상반된 감정을 하나의 자아로 묶어내며 아이돌을 넘어선 아티스트로서의 역량을 빛냈다. 복잡한 필터링 없이 직관적인 감정을 쏟아낸 'SANE'은 대중들에게 짜릿한 긴장감을 선사하며 호평을 이끌어냈다.

원팩트는 "이번 'SANE' 활동은 저희만의 정체성과 음악적 메시지를 온전히 보여드릴 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "매 무대마다 뜨거운 응원과 함성으로 에너지를 채워주신 앤하트 여러분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 한계 없이 성장하는 원팩트가 되겠다"고 애틋한 소감을 전했다.

성공적으로 국내 음악 방송 활동을 마친 원팩트는 다채로운 자체 콘텐츠와 공연을 통해 국내외 팬들과의 활발한 소통을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]