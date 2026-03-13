韓 파이터 첫 출격… 유수영, 한국계 스미스 상대로 UFC 3연승 도전

유수영. 사진=UFC 제공

‘유짓수’ 유수영이 2026년 UFC 한국 파이터 첫 경기 포문을 연다.

UFC 3연승 사냥에 나선다. 로드 투 UFC(RTU) 시즌3 밴텀급 우승자인 유수영은 오는 15일 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 에멧 vs 바셰호스’ 언더카드에서 한국계 파이터 ‘스위프트’ 일라이자 스미스(미국)와 격돌한다.

유수영에겐 지난해 8월 중국 상하이에서 샤오룽을 상대로 만장일치 판정승을 거둔 뒤 7개월 만의 복귀전이다. UFC 오디션 출신 2연승 신예끼리의 맞대결이기도 하다. 2년 전 아시아 파이터의 UFC 등용문인 RTU 시즌3에서 우승한 유수영은 UFC서 AJ 커닝햄과 샤오룽을 상대로 2연승을 기록했다.

이번 상대인 스미스는 2024년 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC에 입성해 빈스 모랄레스, 카자마 토시오미를 상대로 2연승을 쌓았다. 특히 카자마전 슬램 KO가 전 세계적으로 화제가 됐다.

유수영은 “스미스는 폭발적인 선수고, 타격이 빠르고 강력하다”고 경계하면서도 “이런 부분만 경계하면 이길 수 있다. 경험은 (이쪽이) 더 많다”고 자신감을 드러냈다. 이어 “만만치 않은 상대란 생각이 들지만 랭커로 가는 밑거름이 될 선수”라고 강조했다.

일라이자 스미스. 사진=UFC 제공

스미스는 외할머니가 한국인인 한국계 미국인이다. UFC 출신 파이터인 아버지 길버트 스미스가 주한미군으로 근무했기에 어릴 때 잠깐 한국에서 지냈던 적도 있다. 왼쪽 어깨에 태극기 문신과 딸의 이름인 ‘나요미’를 새겼다. 자신의 자손들도 한국 뿌리를 기억하고 살아야 한다고 생각할 정도로 한국 혈통에 대한 자부심이 강하다.

스미스는 “유수영은 실력이 뛰어나고, 힘이 좋은, 테크니컬한 파이터로 레슬링과 그래플링이 정말 좋다”면서도 “그렇다고 전에 보지 못한 수준은 아니다. 내 경우엔 거의 테이크다운 당하지 않고, 땅에 등을 대고 눕지 않는데 유수영은 언제나 톱 포지션에서 압도적으로 상대방을 제압하는 타입이다. 이 경기가 기대된다”고 말했다.

유수영은 UFC 3연승을 자신한다. 그는 “2연승이 굉장히 중요했는데, 힘들게 2연승을 하고 나니, 3연승도 할 수 있겠단 생각도 들고, 내 자신에 대한 믿음도 생겼다”고 역설했다. 이어 “승리를 위해 가장 중요한 건 나를 믿고, 내 팀을 믿고 옥타곤 안에서 내가 준비한 것들을 다 보여주는 것”이라고 각오를 다졌다.

유수영(오른쪽). 사진=UFC 제공

