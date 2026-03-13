홍현희, 11kg 감량 효과? 수영복 자태 공개…확 달라진 몸매 ‘눈길’

사진 = 홍현희 SNS 계정

개그우먼 홍현희가 다이어트 후 수영복 자태를 공개했다.

홍현희는 12일 자신의 SNS에 “남자 래쉬가드만 입다가 드디어 수영복 개시와 동시에 우천 취소”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 홍현희가 흰색과 검은색 수영복을 입고 거울 셀카를 촬영한 모습이 담겼다. 평소 넉넉한 래쉬가드를 주로 착용해왔던 것과 달리 이번에는 신체 라인이 드러나는 수영복을 선택해 눈길을 끌었다. 블랙 수영복에 선글라스를 매치한 채 포즈를 취하며 한층 슬림해진 몸매와 자신감 넘치는 분위기를 드러냈다.

앞서 홍현희는 개인 유튜브 채널을 통해 체중을 60kg에서 49kg까지 약 11kg 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 “몸무게 앞자리가 4로 바뀐 것은 약 20년만”이라며 “식단 조절과 혈당 관리를 통해 자연스럽게 살이 빠졌다”고 설명했다.

또 일부에서 제기된 비만 치료제 사용 의혹에 대해서는 “맞았으면 맞았다고 말했을 것”이라며 사실이 아니라고 선을 그었다. 이어 “식습관을 다시 잡고 생활 규칙을 만드는 데 1년이라는 시간이 걸렸다”며 꾸준한 노력의 결과임을 강조했다.

한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼해 2022년 아들을 얻었다. 현재 방송과 유튜브 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

