내 목소리가 우리나라 ‘반려동물 정책’이 된다… 정부, 오늘부터 온라인 설문조사

반려동물 등에 대한 국민 의견을 듣는 온라인 설문조사 ‘동물복지 정책참여단’ 포스터. 농림축산식품부 제공

정부가 반려동물에 대한 국민 의견을 듣는다.

농림축산식품부는 반려인과 예비 반려인 등 동물과 함께하는 데 관심이 있는 ‘동물복지 정책참여단’을 모집한다고 13일 밝혔다. 이날부터 오는 29일까지 온라인 설문조사에 참여하는 식으로 진행된다.

농식품부 측은 “동물과 함께 하는 현장의 생생한 목소리를 정책에 반영하고자 마련한 소통채널”이라고 설명했다.

만 20세 이상 국민이라면 포스터의 QR코드를 통해 누구나 참여할 수 있으며, 반려동물과 함께하면서 아쉽거나 개선이 필요하다고 느낀 점을 전하면 된다. 예비 반려인은 반려동물 입양 방법 등을, 비반려인은 꼭 지켜져야 하는 에티켓 등 다양한 의견을 정부에 전달할 수 있다.

이연숙 농식품부 동물복지정책과장은 “동물복지 정책참여단 운영을 통해 동물복지 정책을 국민의 시각에서 살펴보고, 반려동물과 함께하는 일상생활에서 필요한 사항들도 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]