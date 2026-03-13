스포츠월드

내 목소리가 우리나라 ‘반려동물 정책’이 된다… 정부, 오늘부터 온라인 설문조사

입력 : 2026-03-13 11:16:51 수정 : 2026-03-13 11:16:50

-농식품부 ‘동물복지 정책참여단’ 모집
반려동물 등에 대한 국민 의견을 듣는 온라인 설문조사 ‘동물복지 정책참여단’ 포스터. 농림축산식품부 제공
정부가 반려동물에 대한 국민 의견을 듣는다.

 

농림축산식품부는 반려인과 예비 반려인 등 동물과 함께하는 데 관심이 있는 ‘동물복지 정책참여단’을 모집한다고 13일 밝혔다. 이날부터 오는 29일까지 온라인 설문조사에 참여하는 식으로 진행된다.

 

농식품부 측은 “동물과 함께 하는 현장의 생생한 목소리를 정책에 반영하고자 마련한 소통채널”이라고 설명했다.

 

만 20세 이상 국민이라면 포스터의 QR코드를 통해 누구나 참여할 수 있으며, 반려동물과 함께하면서 아쉽거나 개선이 필요하다고 느낀 점을 전하면 된다. 예비 반려인은 반려동물 입양 방법 등을, 비반려인은 꼭 지켜져야 하는 에티켓 등 다양한 의견을 정부에 전달할 수 있다.

 

이연숙 농식품부 동물복지정책과장은 “동물복지 정책참여단 운영을 통해 동물복지 정책을 국민의 시각에서 살펴보고, 반려동물과 함께하는 일상생활에서 필요한 사항들도 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.

 

박재림 기자 jamie@segye.com



