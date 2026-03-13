[단독] 알파드라이브원 상원·씬롱, ‘놀토’ 이어 ‘놀목’ 출격

그룹 알파드라이브원 상원(왼쪽)과 씬롱. 세계일보DB

신인그룹 알파드라이브원 멤버 상원과 씬롱이 ‘놀라운 목요일’ 게스트로 함께한다.

13일 세계비즈앤스포츠월드 취재에 따르면 상원과 씬롱은 최근 진행된 tvN 새 예능 ‘놀라운 목요일’(연출 윤지원)에 게스트로 합류해 촬영을 마쳤다.

상원과 씬롱은 앞서 ‘놀라운 토요일’에 출연해 풋풋한 신인들의 험난한 예능 적응기를 펼친 바 있다. 당시 ‘놀토’ 출연을 자원했다고 밝힌 두 멤버는 받쓰부터 디저트 게임까지 활약하며 눈도장을 찍었다. ‘세계관 경력직’ 두 멤버가 노래방 콘셉트의 ‘놀라운 목요일’에서는 어떤 활약을 보여줄지 기대가 모인다.

두 멤버가 소속된 알파드라이브원은 올 초 가요계에 첫발을 내디딘 신인으로 지난해 방송된 엠넷 서바이벌 오디션 ‘보이즈2플래닛’의 데뷔조로 구성됐다. 상원은 방영 내내 독보적 1위를 차지하며 데뷔에 성공했고, 씬롱은 무서운 뒷심을 보여주며 데뷔조에 안착한 멤버다.

알파드라이브원은 지난 1월 12일 데뷔앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’를 발표해 국내외 활동을 이어가고 있다. 해당 앨범은 초동(앨범 발매 후 일주일 간의 판매량) 144만장을 돌파하며 역대 K-팝 그룹 데뷔앨범 초동 2위에 올랐다. 동시에 데뷔앨범으로 주요 음악방송 4관왕을 차지하면서 약 9년 만에 데뷔곡으로 지상파 3사 음악방송 1위를 차지하며 신인답지 않은 활약을 보여주고 있다.

한편, 오는 19일 저녁 8시 40분 첫 방송 되는 tvN ‘놀라운 목요일’은 ‘아이돌 받아쓰기 대회’ 이후 약 5년 만에 선보이는 ‘놀라운 토요일’의 스핀오프 프로그램이다. ‘도레미 마켓’의 세계관을 ‘도레미 노래방’으로 확장하기 위한 길잡이로 MC 붐이 함께한다. 여기에 예능인 이용진과 정이랑, 가수 서은광과 조째즈가 고정 멤버로 합류해 매 회차 ‘도래미 노래방’을 찾아오는 게스트들과 함께 음악과 예능의 재미를 동시에 잡을 예정이다.

