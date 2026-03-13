“헌혈 반려견 건강 책임진다”… 메타디엑스, 한국헌혈견협회 ‘맞손’

메타디엑스와 한국헌혈견협회의 업무협약 이미지. 메타디엑스 제공

인공지능(AI) 기반 동물의료 헬스케어 기업 메타디엑스가 반려동물헌혈지원센터 사회적협동조합(한국헌혈견협회)과 반려동물 헌혈 관리 체계 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

양측은 메타디엑스의 종양 위험도 조기 스크리닝 검사 ‘캔서벳(CancerVET)’을 기반으로 한 헌혈견의 건강관리 기준을 고도화, 그리고 반려견 헌혈 활성화 및 안정적 헌혈 시스템 구축을 위해 손을 맞잡았다.

구체적으로 메타디엑스는 캔서벳을 헌혈견 대상 건강 점검 프로그램에 후원·적용한다. 캔서벳은 혈액 내 종양과 연관된 휘발성 유기화합물을 GC-MS(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) 기술로 분석해 반려견의 종양 보유 가능성을 예측한다. 최소한의 채혈만으로 검사가 가능하며 별도의 추가 장비 없이 결과를 확인할 수 있다.

아울러 메타디엑스는 이번 협력을 통해 임상 데이터를 기반으로 한 헌혈견 건강관리 체계 구축을 추진할 계획이다. 회사는 바이오인포매틱스 기반 AI 기술을 연구·개발해 왔다.

한국헌혈견협회 측은 “예방적 차원의 건강 점검은 선택이 아니라 필수”라며 “이번 협약이 헌혈견 관리의 새로운 기준을 마련하는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

김진욱 메타디엑스 대표는 “헌혈견은 단순한 공여 개체가 아니라 또 다른 생명을 살리는 소중한 존재”라며 “과학적 근거에 기반한 관리 체계를 통해 헌혈 문화의 신뢰도를 높이겠다”고 말했다.

한편 메타디엑스는 캔서벳 외에도 마취 리스크 예측 솔루션 ‘바이탈벳(VitalVET)’을 통해 동물병원의 진료 품질 향상과 의료 데이터 기반 진료 환경 구축을 지원한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]