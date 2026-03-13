‘5월 데뷔’ 네이즈, 日 최대 패션 페스타 ‘TGC’ 세 번째 출격…벌써 글로벌 광폭행보

신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 사상 최대급의 패션 페스타에 세 번째 출연을 확정하며 광폭 행보를 이어간다.

네이즈는 오는 14일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열리는 현지 최대 규모의 패션 페스타 ‘제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER (이하 ‘마이나비 TGC 2026 S/S’)’에 출연해 TBS계 금요일 드라마 ‘DREAM STAGE’의 스페셜 스테이지를 장식한다.

특히 네이즈는 지난해 9월 ‘제41회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2025 AUTUMN/WINTER’, 올해 1월 ‘SDGs 추진 TGC 시즈오카 2026 바이 도쿄 컬즈 컬렉션’에 이어 벌써 세 차례나 ‘TGC’에 초청되며 글로벌 존재감을 실감케 했다. 또한 이번 ‘마이나비 TGC 2026 S/S’는 코르티스, 알파드라이브원, 아이들 미연, 나우즈, 앳하트 등 쟁쟁한 아이돌 그룹과 아티스트들이 대거 참석을 확정했다.

‘마이나비 TGC 2026 S/S’ 무대에 다시 오르는 네이즈는 완전체로 출연 중인 TBS 드라마 ‘DREAM STAGE (드림 스테이지)’의 OST ‘Isn’t She Lovely? (이즌 쉬 러블리?)’를 선보인다. ‘Isn’t She Lovely?’는 지난달 국내외 음원 사이트를 통해 발매된 후 네이즈의 청량한 보이스와 퍼포먼스로 팬들의 눈과 귀를 사로잡고 있다. 라이브 무대로 청춘 에너지를 폭발시킬 이들의 활약이 기대된다.

네이즈는 오는 5월 국내 가요계에 정식 데뷔하는 C9엔터테인먼트의 7인조 다국적 보이그룹이다. 일본 지상파 채널 TBS 및 국내 tvN·채널J·티빙에서 방영 중인 ‘DREAM STAGE’를 통해 정식 데뷔 전부터 국내외 시청자들에게 눈도장을 찍고 있다. 작품의 OST ‘Isn’t She Lovely?’와 ‘Wanderlust (원더러스트)’, 주제곡 ‘BABYBOO (베이비부)’와 ‘Little Star (리틀 스타)’ 등에도 직접 참여하며 음악적 스펙트럼을 보여주고 있다.

‘TGC’를 비롯한 ‘DREAM STAGE’ 연계 프로모션도 다각도로 전개하고 있다. 앞서 네이즈는 도쿄·오사카·후쿠오카에서 드라마 쇼케이스 투어를 진행하고, 일본 지상파 대표 음악 방송 ‘CDTV 라이브! 라이브!’를 포함한 TBS의 다수 간판 프로그램에 출연하며 탄탄한 팬층을 다졌다.

네이즈는 5월 데뷔 준비에 박차를 가하는 동시에 다채로운 콘텐츠로 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.

