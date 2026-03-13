‘케데헌’ 돌아온다…넷플릭스 속편 제작 공식화

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(Kpop Demon Hunters)’ 사진 = 넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(Kpop Demon Hunters)’가 속편 제작을 확정했다.

12일(현지시간) 넷플릭스에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 의 후속작 제작이 확정됐다. 1편을 연출한 매기 강과 크리스 애플한스 감독이 다시 메가폰을 잡는다. 이번 작품은 넷플릭스가 두 감독과 체결한 애니메이션 분야 독점 다년간 집필 및 연출 파트너십 이후 처음 선보이는 프로젝트다.

매기 강 감독은 “한국인 감독으로서 관객들이 이 한국 이야기와 한국 캐릭터의 다음 이야기를 원한다는 사실이 큰 자부심을 느끼게 한다”며 “우리가 구축한 세계에는 아직 보여줄 것이 너무 많다. 이건 시작에 불과하다”고 밝혔다.

크리스 애플한스 감독 역시 “이 캐릭터들은 우리에게 가족 같은 존재이고 그들의 세계는 우리의 두 번째 집이 됐다”며 “다음 챕터를 쓰며 캐릭터들이 성장하는 모습을 보여주고 음악, 애니메이션, 스토리가 결합되는 방식의 경계를 계속 확장해 나가고 싶다”고 전했다.

‘케데헌’은 2025년 6월 공개 이후 넷플릭스에서 누적 시청 수 5억 회를 넘기며 플랫폼 역사상 가장 큰 흥행을 기록한 작품 중 하나로 자리 잡았다. 특히 가상 K-팝 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)의 음악 역시 글로벌 기록을 세웠다. 영화 OST ‘골든(Golden)’은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위에 올랐고, K-팝 곡 최초로 그래미상을 수상하며 화제를 모았다.

넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자 벨라 바자리아는 “매기 강과 크리스 애플한스는 단순히 관객에게 다가간 것이 아니라 언어와 세대, 장르를 뛰어넘는 글로벌 팬덤을 만들어냈다”며 “소니 픽처스 애니메이션과 함께 이 세계관을 더욱 확장해 전 세계 팬들에게 새로운 이야기를 선보일 것”이라고 말했다.

넷플릭스 영화 부문 회장 댄 린도 “두 감독은 개인적이면서도 문화적 장벽을 뛰어넘는 대담한 이야기를 만들었다”며 “더 많은 이야기가 남아 있으며 전 세계 팬들에게 헌트릭스의 새로운 이야기를 보여줄 수 있어 기대된다”고 전했다.

한편, ‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-팝 아이돌 걸그룹 헌트릭스가 악령으로부터 세상을 지키는 이야기를 그린 작품이다. 영화에는 목욕탕, 한의원, 김밥, 컵라면 등 한국적인 문화와 정서가 곳곳에 담겨 글로벌 시청자들의 큰 관심을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

