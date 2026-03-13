[한승오의 볼륨미학] 웨딩 앞둔 예비신부 승모근 줄이는 방법도 제각각

웨딩 커뮤니티와 여성 성형 관련 온라인 커뮤니티에서는 결혼을 앞둔 예비신부들의 체형 고민이 단골 인기 글로 등장한다. 웨딩 시즌이 다가오면 드레스 핏을 좌우하는 부위에 대한 관심이 높아지기 때문이다.

팔뚝이나 부유방, 쇄골 라인처럼 상체 실루엣을 좌우하는 부위가 자주 언급되는데, 최근에는 목에서 어깨로 이어지는 승모근 라인 고민도 빠지지 않고 등장한다. 어깨 라인이 도드라져 보이면 얼굴이 커 보이거나 드레스 핏이 달라 보인다는 이유에서다. 오프숄더나 튜브톱 형태처럼 어깨선이 강조되는 드레스를 준비하는 경우라면 이런 고민은 더욱 커진다.

승모근은 앞쪽에서 보면 귀 아래에 붙어 있는 작은 근육처럼 보이지만 실제로는 목 뒤에서 어깨를 거쳐 등 윗부분까지 이어지는 비교적 큰 근육이다. 목과 어깨 움직임, 견갑골 안정화에 관여하며 척수더부신경의 지배를 받는다. 따라서 이 부위를 줄이는 시술은 단순한 어깨 라인 교정을 넘어 근육과 신경의 구조를 고려한 접근이 필요하다.

그동안 비교적 널리 알려진 방법은 승모근 보톡스였다. 보툴리눔 톡신을 승모근에 주입해 근육 수축을 약화시키고, 시간이 지나며 근육 부피가 줄어드는 원리를 이용하는 방식이다. 실제 해외 논문에서도 보툴리눔 톡신 주사가 승모근 비대 완화와 어깨선 교정에 일정한 효과를 보였다는 결과가 보고됐다. 다만 효과는 대체로 수개월 단위로 관찰돼 반복 시술 가능성을 함께 고려해야 한다.

또한 최근에는 승모근축소술에 대한 관심도 점차 늘고 있다. 하지만 이를 승모근 보톡스와 같은 방식의 시술로 이해하는 경우도 적지 않다. 승모근축소술은 보톡스와 달리 신경차단술 개념으로 이해하면 된다. 근육 내부에 약물을 주입해 수축을 약하게 만드는 보톡스와 달리, 근육 발달에 관여하는 신경 전달 자체를 조절하는 방식으로 접근한다.

이 차이는 분명히 짚어줄 필요가 있다. 겉으로 보기에는 둘 다 승모근을 줄여 어깨선을 정리하는 시도처럼 보이지만, 실제 개입 지점은 다르다. 하나는 근육 내부, 다른 하나는 신경 전달이다. 이 때문에 승모근축소술을 단순히 ‘보톡스를 더 세게 하는 시술’처럼 이해하면 정확하지 않다. 해부학적으로 승모근이 척수더부신경의 운동 지배를 받는다는 점을 고려하면, 신경차단술은 애초에 접근 개념부터 보톡스와 다르다고 보는 편이 맞다.

또한 접근 방식이 다른 만큼 충분한 상담과 진단이 필요하다. 보톡스는 승모근 비대 완화와 관련한 연구와 임상 보고가 비교적 축적된 시술이고 승모근축소술은 근육 발달에 관여하는 신경 전달을 조절하는 방식으로 설명되는 만큼, 개인의 근육 발달 정도와 체형, 생활 습관 등을 함께 고려한 접근이 중요하다. 단순히 시술 종류만 비교하기보다 승모근 돌출의 원인이 근육 발달인지, 자세 습관의 영향인지 등을 먼저 확인하는 과정이 필요한 이유다.

결국 승모근 관리의 핵심은 ‘무조건 줄이는 것’이 아니다. 중요한 것은 왜 승모근이 도드라져 보이는지, 그리고 그 원인에 맞는 방법이 무엇인지를 구분하는 일이다. 이러한 이유로 해부학적 구조와 근육·신경의 기능을 고려한 특화 의료진을 찾아 정확한 진단이 중요하다.

글_한승오 원장(볼륨성형외과 대표원장) 정리_정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]