노정의 “넘치는 사랑에 행복, ‘우주를 줄게’팀 지금도 보고싶어” 종영소감

배우 노정의가 드라마 '우주를 줄게'를 떠나보내며 애정이 가득 담긴 종영 소감을 전했다.

지난 12일 해피엔딩으로 대단원의 막을 내린 tvN 수목드라마 '우주를 줄게‘ (연출 이현석·청여진, 극본 수진·신이현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 씬앤스튜디오 주식회사)에서 노정의는 생활력 만렙의 열혈 청춘 '우현진 역을 맡아, 특유의 싱그러운 에너지와 깊이 있는 감정 연기를 오가며 극의 중심을 탄탄히 잡았다.

노정의는 극 중 현실의 벽 앞에서도 굴하지 않는 당찬 면모부터 조카 선우주(박유호)를 향한 따스한 애정, 그리고 선태형(배인혁)과 티격태격 사돈 케미까지 캐릭터의 다채로운 모습을 입체적으로 그려냈다. 특히 태형과의 핑크빛 설렘은 물론, 언니를 잃은 뒤 상실의 아픔을 담담히 견뎌내며 성장하는 현진의 복잡다단한 심경을 유연하게 소화해 시청자들의 큰 공감을 불러일으켰다. 무엇보다 사람에 대한 기대가 없던 태형에게 "내가 데리러 갈게요. 내가 선태형 씨 우산이 되어줄 테니까"라며 낮은 음성과 흔들림 없는 눈빛으로 건넨 위로는 보는 이들에게 뭉클한 여운을 남기며 노정의 표 '힐링 로맨스'의 정점을 찍었다.

뿐만 아니라, 노정의가 방영 전 드라마의 관전 포인트로 여러 차례 언급해 온 아역 배우 박유호와의 '힐링 케미스트리' 역시 화제였다. 정서적 유대감을 쌓기 위해 카메라 밖에서도 실제 가족 같은 친밀함을 유지하려는 그의 노력과 작품에 대한 진심은 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받았다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서 142개국 시청자 수 기준 주간 순위 1위를 차지했으며, 일본 최대 OTT 플랫폼 유넥스트(U-NEXT) 전체 드라마 순위 3위, 한류 아시아 부문 2위에 오르는 등 글로벌 시청자들의 시선을 사로잡고 있다.

이 가운데 종영을 맞아 노정의는 소속사 나무엑터스를 통해 "현진이로 지낸 시간 동안 넘치는 사랑을 받아 정말 행복했다. 촬영하는 내내 우리 우주와 함께하며 즐겁게 지냈고, 드라마 방영 후에는 설레는 마음으로 보냈다“며 진솔한 소회를 밝혔다.

이어 “너무나도 사랑했던 우리 팀, 지금 이 순간에도 다들 정말 보고 싶다. 많은 애정을 주신 우리 팀 진심으로 사랑한다”며 함께 고생한 이들을 향한 각별한 마음을 드러냈다. 또한 “무엇보다 ‘우주를 줄게’를 저보다 더 아껴주시고, 우리 우주를 많이 사랑해 주신 시청자 여러분들께 감사하다. 보내주신 성원 덕분에 진심으로 행복했다. 또 다른 작품으로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 시청자에 대한 감사 인사와 앞으로의 각오를 덧붙였다.

이렇듯 역할에 자연스럽게 스며드는 연기로 자신만의 색깔을 선명하게 남긴 노정의. 매 작품 진심을 다해 내실 있는 필모그래피를 쌓으며 입지를 단단히 다져온 그가 앞으로 보여줄 또 다른 모습에 기대가 모인다.

