리센느, 4월8일 컴백 확정…글로벌 기세 이어간다

그룹 리센느(RESCENE)가 4월 8일 컴백을 확정 지었다.

소속사 더뮤즈엔터테인먼트에 따르면 리센느는 다음달 8일 신곡을 발매하고 컴백 활동에 돌입한다.

리센느는 최근 일본 디지털 싱글 ‘ピンボール (Pinball)’(핀볼)과 글로벌 컬래버레이션 프로젝트 음원 ‘Busy Boy’(비지 보이)를 연이어 선보이며 국내외 팬들과 활발한 만남을 이어왔다. 이러한 기세를 이어 내달 8일 컴백을 확정, 2026년 열일 행보에 박차를 가할 예정이다.

리센느는 지난해 11월 미니 3집 ‘lip bomb’(립밤)으로 초동 자체 최고 기록을 경신하며 가파른 성장세를 증명했다. 특히 리센느는 ‘lip bomb’으로 미국 포브스가 발표한 ‘2025년 비평가들의 호평을 받은 K-팝 앨범’ 리스트에 이름을 올렸으며, ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 시상식에서 2026년을 이끌어갈 기대되는 ‘여자아이돌(라이징스타)’ 부문을 수상하며 ‘차세대 기대주’로서 주목받고 있다.

이와 함께 지난 2월 21일 발표한 디지털 싱글 ‘ピンボール (Pinball)’은 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 차트에서 일본 차트(2월 4일 기준) 38위에 오른 데 이어 한국 차트(2월 8일 기준)에서도 37위를 기록하며 한·일 유튜브 차트에 동시 진입하는 저력을 과시했다.

이처럼 꾸준히 성장을 거듭하며 독보적인 존재감을 쌓아온 리센느가 이번 신곡을 통해 어떤 음악과 콘셉트를 선보일지 글로벌 팬들의 관심이 집중되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]