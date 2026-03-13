‘우주를 줄게’ 배인혁♥노정의, 꽉 닫힌 해피엔딩…글로벌+온라인 대박 [TV핫스팟]

‘우주를 줄게’ 배인혁, 노정의, 박유호가 사랑 가득한 해피엔딩을 맞았다.

tvN 수목드라마 ‘우주를 줄게’가 지난 12일 호평 속에 막을 내렸다. 글로벌 OTT와 온라인 플랫폼에서 뜨거운 화제성을 남기며 의미 있는 마침표를 찍었다.

이날 선우주(박유호 분)가 우현진(노정의 분)으로부터 분리조치됐다. 면담 결과, 선태형(배인혁 분)과 우현진이 선우주의 후견인이 될 자격이 있다고 보기에 어렵다는 의견을 내린 가사조사관은 추가로 가정방문을 예고했다. 우현진에게 또다시 예기치 못한 사고가 발생했다. 감기 기운이 있는 선우주에게 줄 약을 찾느라 정신 팔린 사이 열려있던 현관문 밖으로 나간 선우주가 계단에서 넘어져 상처를 입은 것. 그 순간 가정방문을 위해 집을 찾아온 가사조사관이 상황을 목격했고, 우현진이 선우주를 방임했다고 오해한 그가 아동 학대 의심 건으로 경찰에 신고했다. 곧 선우주의 긴급 보호조치가 진행됐다. 선우주를 태우고 떠나는 차를 다급히 뒤쫓으며 무너져 내리는 우현진의 오열은 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.

우현진은 스스로를 책망하며 깊은 죄책감에 빠졌다. 선태형은 한껏 풀이 죽은 우현진에게 “난 사돈이 우주한테 좋은 보호자라고 믿거든”이라며 선우주를 방임한 적이 없다는 사실을 꼭 소명해 내자고 했다. 그의 든든하고도 따뜻한 위로는 혼란스러운 우현진의 마음을 다잡게 했다. 이후 선우주를 다시 집으로 데려오기 위한 선태형과 우현진의 분주한 움직임이 시작됐다. 다음 가정방문을 위한 재정비에 나섰고, 유성빌라 이웃들의 도움도 이어졌다. 여기에 박윤성(박서함 분)이 우현진의 학대 의혹이 오해임을 증언하는 탄원서를 모아 경찰서에 제출했다는 소식도 들려왔다. 선우주를 향한 선태형과 우현진의 진심이 가사조사관에게도 전해졌고, 최종 심사에서 마침내 후견인 자격을 얻게 됐다. 그렇게 선태형과 우현진은 집으로 돌아온 선우주와 함께 제자리를 되찾았다.

‘우주를 줄게’는 마지막까지 유쾌한 웃음과 설렘, 따스한 위로와 공감을 선사하며 아기자기한 로맨틱 코미디의 진가를 발휘했다. 어쩌다 사돈으로 얽혀 하루아침에 20개월 조카의 보호자가 된 선태형과 우현진의 좌충우돌 동거 로맨스, 저마다의 상처를 보듬어가며 마음을 쌓아가는 두 사람의 서사는 애틋한 설렘을 자아내며 깊은 여운을 남겼다. 무엇보다도 ‘육아 초보’ 선태형과 우현진이 조카 ‘우주’와 함께 생활하며 성장하고, 위기의 순간마다 서로에게 손을 내밀며 진짜 ‘가족’이 되어가는 모습은 매회 시청자들의 흐뭇한 미소를 불러일으켰다.

따뜻한 ‘가족애’를 그려 나가는 이들의 이야기는 국내는 물론 글로벌 시청자들의 마음까지 두드렸다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에 따르면 브라질·영국·호주·인도·아랍 에미리트 등 주요 국가를 포함한 90개 국가에서 시청자 수 기준 1위를 기록했다. 일본 유넥스트(U-NEXT)에서는 종합 드라마 순위에서 2위, 한류·아시아 드라마 일일 재생 순위에서 1위를 차지하며 열띤 호응을 이끌었다. 온라인 화제성도 뜨거웠다. '우주를 줄게' 관련 영상 누적 조회수가 약 5억 뷰를 임박했고, 25-26년 tvN 평일드라마 평균 누적 디지털조회수 역대 1위를 달성했다. 이와 함께 인스타그램, 틱톡, 페이스북 누적 조회수 1위 기록하며 전 플랫폼에서 높은 화력으로 인기를 실감케 했다. 특히 tvN이 운영하는 우주 인스타 계정(@my_woojuverse)은 조회수 도합 6000만 뷰를 돌파하며 큰 화제몰이 중이다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 화제성 지표에서도 종영까지 화제성이 꾸준히 증가하는 상승세를 기록하며 유의미한 성과를 기록했다.

그 중심에는 배우들의 활약이 있었다. 선태형과 우현진의 변화무쌍한 감정선을 세밀하고도 다채롭게 풀어낸 배인혁, 노정의의 케미스트리는 재기 발랄한 ‘로코’를 완성해 낸 원동력이었다. 여기에 삼각 로맨스의 아찔한 텐션을 더한 박서함의 존재감도 빼놓을 수 없다. 특히 수많은 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 무장해제 시킨 ‘우주’ 박유호의 활약에 찬사가 쏟아졌다. 이 밖에도 특급 특별출연을 선보인 하준, 박지현을 비롯해 강애심, 김인권, 진서연, 구성환, 오현중, 윤우, 최규리, 한지효, 임성준 등 차원 다른 내공의 연기력을 보여준 배우들의 열연에도 호평이 이어졌다.

