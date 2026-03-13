'엠카' 누에라, '팝 잇 라이크' 압도적 퍼포먼스

그룹 누에라(NouerA)가 강렬한 퍼포먼스로 시청자들을 사로잡았다.

누에라는 지난 12일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')와 동명의 타이틀곡 무대를 음악방송 최초로 공개했다.

이날 누에라는 라이트한 힙합 기반의 경쾌한 리듬이 돋보이는 'POP IT LIKE' 무대로 현장 분위기를 장악했다. 중독성 강한 비트와 누에라의 자유롭고 에너지 넘치는 퍼포먼스가 어우러진 'POP IT LIKE' 무대는 밝고 활기찬 분위기를 한껏 고조시켜 보는 이들의 시선을 단숨에 집중시켰다.

최근 발매된 'POP IT LIKE'는 데뷔부터 이어온 누에라의 '임무를 수행하는 에이전트' 서사를 새로운 방향으로 확장해 나가는 스핀오프 앨범이다. 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'를 포함한 총 4곡이 수록돼 누에라의 다채로운 음악적 색깔을 드러냈다.

특히 이번 타이틀곡 'POP IT LIKE'는 엑소 레이가 프로듀싱에 참여해 화제를 모았으며, 안무는 위댐보이즈가 맡아 완성도를 더했다. 여기에 뮤직비디오는 세븐틴 '음악의 신', 에스파 'Spicy'('스파이시'), 스트레이 키즈 'CASE 143'('케이스 143') 등을 작업한 SL8이 참여해 영상미를 높였다.

누에라는 '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 여러 음악방송에 출연해 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]