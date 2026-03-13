클로즈 유어 아이즈, 日단독 다큐 론칭…데뷔 1년도 안 돼 열도 접수

그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)의 첫 일본 투어 현장을 담은 특별 프로그램이 공개된다.

일본 최대 OTT 플랫폼 아베마(ABEMA)는 오는 19일부터 매주 목요일마다 클로즈 유어 아이즈의 '[비하인드] 클로즈 유어 아이즈 퍼스트 투어 '비욘드 유어 아이즈' 인 재팬([Behind] CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR 'BEYOND YOUR EYES' in JAPAN)'을 독점 무료 방송한다.

올해 1월과 2월 서울을 시작으로 일본 도쿄, 나고야, 오사카에서 개최된 '비욘드 유어 아이즈'는 클로즈 유어 아이즈가 그간 쌓아온 음악적 서사와 퍼포먼스 역량을 집약한 고퀄리티 공연으로 글로벌 팬심을 사로잡았다.

이번 방송은 '비욘드 유어 아이즈' 일본 투어의 전체 일정을 밀착 취재한 영상으로, 무대 위 클로즈 유어 아이즈의 압도적인 퍼포먼스는 물론 리허설 현장과 멤버 간의 환상적인 케미스트리까지 다양한 장면을 담았다.

나고야에서 일본의 다양한 음식을 리뷰하는 클로즈 유어 아이즈의 모습도 공개된다. 이 외에도 마피아 게임에 나선 멤버들이 의심과 불신에 휩싸인 모습, 극강의 시원함을 자랑하는 벌칙 발 마사지를 피하기 위해 고군분투하는 모습까지 그려지며 색다른 웃음을 선사할 예정이다.

가요계 대표 '퍼포먼스 맛집' 그룹의 카리스마부터 무대 뒤 진솔한 모습, 유쾌한 예능감까지, 클로즈 유어 아이즈의 출구 없는 매력을 만나볼 수 있는 방송이 또 한 번 현지 팬심을 사로잡을 전망이다.

'[비하인드] 클로즈 유어 아이즈 퍼스트 투어 '비욘드 유어 아이즈' 인 재팬'은 오는 19일, 26일, 4월 2일 밤 9시마다 아베마에서 독점 무료 방송된다.

