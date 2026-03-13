“성장과 도전의 기회를 위해” 강남 삼성 리틀썬더스, 유소년 농구 대표팀 트라이아웃 진행

사진=삼성리틀썬더스 제공

스마트스포츠가 운영하는 삼성리틀썬더스(강남·도곡·송파 직영점)는 지난 7일 서울 강남구 언주로 201 SK리더스뷰 1층에 위치한 삼성리틀썬더스 도곡점 체육관에서 유소년 농구 대표팀 트라이아웃을 진행했다.

이번 트라이아웃은 2026년 기준 초등학교 1학년부터 5학년까지의 선수들을 대상으로 진행됐다. 약 40명의 학생 선수들이 참가해 대표팀 선발을 위한 평가를 받았다. 참가 선수들은 기초 운동 능력과 농구 기본기를 중심으로 자신의 기량을 선보이며 대표팀 선발을 위한 테스트에 참여했다.

이번 트라이아웃을 통해 선발된 선수들은 삼성리틀썬더스 강남점 대표팀 클래스에 합류해 보다 체계적인 훈련 프로그램에 참여하게 된다. 선발되지 못한 선수들을 위해 대표팀 챌린지 클래스도 함께 운영된다. 해당 프로그램은 대표팀 선발을 목표로 하는 선수들을 위한 특별 훈련반으로, 기초 체력과 농구 기술을 집중적으로 강화해 차기 대표팀 트라이아웃을 준비할 수 있도록 구성됐다.

삼성리틀썬더스는 선수들의 성장 단계에 맞춘 레벨별 농구 프로그램도 운영하고 있다. 농구를 처음 접하는 학생들을 위한 취미반, 기본기와 경기 이해도를 높이는 심화반, 대표팀 선발을 목표로 하는 대표팀 챌린지반, 그리고 트라이아웃을 통해 선발된 선수들이 참여하는 대표팀 대그룹 수업 등 단계별 시스템을 통해 유소년 선수 육성을 진행하고 있다.

삼성리틀썬더스 관계자는 “유소년 선수들이 농구를 통해 성장하고 도전할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.

