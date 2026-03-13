‘2경기 무승부’ 대전, 서진수 앞세워 시즌 첫 승 사냥

사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 대전하나시티즌이 시즌 첫 승에 도전한다.

대전은 오는 14일 오후 4시30분 대전월드컵경기장에서 김천 상무와 하나은행 K리그1 2026 3라운드 홈 경기를 치른다.

대전은 올 시즌 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 주민규를 비롯해 강력한 스쿼드를 자랑한다. 올 시즌을 앞두고는 엄원상과 루빅손을 영입했다.

하지만 아직 결과는 신통치 못하다. 전북 현대와 부천FC1995를 차례로 만나 2경기에 연속 무승부에 머물렀다. 황선홍 대전 감독은 부천전을 마친 뒤 “예상대로 어려운 경기였다. 선수들은 최선을 다했다”면서도 “큰 상황이 아닌데 페널티킥을 내주고 실점을 했다. 어려운 경기를 만든 것이다. 아쉬움이 크다. 신중해야 했다고 생각한다”고 전했다.

아쉬운 2경기를 뒤로 하고 대전은 다시 홈으로 돌아간다. 상대는 김천이다. 지난 시즌 대전이 우위를 점했다. 4경기에서 3승1무의 성적을 거뒀다. 최근 10경기를 비춰봐도 5승3무2패로 강하다.

서진수가 다시 발끝을 다시 달굴 준비를 마쳤다. 주로 측면에서 뛰다 지난 시즌 말부터 중앙으로 이동한 그는 올 시즌 팀의 공격 에이스로 성장했다. 특유의 활발함에 더해 날카로움이 장착한 덕택이다. 지난 전북전과 부천에서 모두 득점을 터뜨리며 심상치 않은 올 시즌을 예고하고 있다.

