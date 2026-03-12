아시안게임을 향해… 2026 양궁 국가대표 3차 선발전 개최… 임시현·김제덕 등 출격

사진=대한양궁협회 제공

바늘 구멍보다 뚫기 어렵다는 양궁 국가대표 선발전이 시작된다.

2026년도 양궁 국가대표 3차 선발전이 오는 16일부터 20일까지 충북 청주 김수녕양궁장에서 열린다.

이번 선발전은 지난해 진행된 1·2차 선발전을 통과한 선수들이 출전하는 대회다. 올해 양궁 시즌의 개막을 알리는 대회다. 리커브와 컴파운드 남녀 각 20명씩 총 80명의 선수가 출전해 2026년도 국가대표 타이틀을 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

기록경기, 토너먼트, 리그전이 결합된 방식으로 진행되며 각 경기 결과에 따라 순위별 배점이 부여된다. 총 5회전에 걸쳐 진행된다. 대회 1일차(1회전) 배점 합계를 바탕으로 리커브와 컴파운드 남녀 각 16명의 선수가 2~5회전에 진출하게 된다. 이후 5회전 종료 후 최종 성적에 따라 리커브 및 컴파운드 남녀 각 상위 8명이 2026년도 국가대표로 선발된다. 특히, 올해는 2026 아이치-나고야 아시안게임이 개최되는 해인 만큼, 이번 선발전은 더욱 치열한 경쟁이 예상된다.

김우진(청주시청)과 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱), 강채영, 임시현(이상 현대모비스), 안산(광주은행) 등 지난해 국내에서 열린 광주 세계선수권대회 국가대표로 활약한 선수들의 선전이 기대된다. 구본찬(현대제철), 최미선(광주은행), 장민희, 전훈영(이상 인천시청) 등 올림픽 메달리스트들도 대거 출전해 치열한 경쟁을 예고하고 있다. 김선우(코오롱), 서민기(국군체육부대), 오예진(광주은행), 이윤지(현대모비스) 등 젊은 선수들의 도전도 관전 포인트로 꼽힌다.

2028 LA 올림픽에서 최초로 정식 종목으로 채택된 컴파운드에서도 치열한 경쟁이 예상된다. 최용희, 김종호(이상 현대제철), 양재원, 최은규(이상 울산남구청), 오유현(전북도청), 소채원, 조수아(이상 현대모비스), 한승연(현대백화점) 등 정상급 선수들이 강세를 보일 것으로 전망된다.

여기에 지난 항저우 아시안게임 대표로 선발되며 ‘동호인 신화’를 써내려간 주재훈(한수원)과 함께 리커브 국가대표 출신으로 지난해 컴파운드 전향에 성공한 이광성(대전시체육회)이 합류해 경쟁 구도를 더욱 뜨겁게 만들었다. 김강민(인천영선고), 이은호, 박예린(이상 한국체대), 류예인(청주시청) 등 컴파운드 신예들이 도전장을 내밀며 주목받고 있다.

이번 3차 선발전을 통해 선발된 2026년도 양궁 대표팀은 오는 3월과 4월 두 차례의 최종 평가전을 거쳐 2026 아이치-나고야 아시안게임을 비롯한 주요 국제대회에 출전할 최종 엔트리를 확정하게 된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

