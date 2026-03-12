도이치 모터스, 수원 삼성 이정효 감독 차량 후원

사진=수원 삼성 제공

이정효 수원 삼성 감독이 도이치 모터스로부터 차량을 제공받는다.

수원은 “이 감독이 3월부터 도이치 모터스에서 BMW X5 차량을 지원받는다”며 “지난 5일 구단 클럽하우스에서 진행된 차량 전달식에서 도이치 모터스의 권혁민 대표이사가 이 감독에게 해당 차량을 직접 전달했다”고 12일 밝혔다.

BMW X5는 BMW의 대표적인 SAV 모델이다. 강력한 주행 성능과 실용성을 겸비한 베스트셀러 SUV이다. 특히 이 감독이 탑승할 BMW X5 xDrive40i M Sport 모델은 3.0리터 직렬 6기통 가솔린 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템을 적용해 최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m의 성능을 발휘한다.

2019년부터 삼성과 파트너십을 이어오고 있는 도이치 모터스의 권 대표이사는 “이 감독에게 BMW X5 차량을 전달하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “시즌 개막 이후 좋은 경기력을 보여주고 있는 만큼 올 시즌 목표를 향해 나아갈 수 있도록 도이치 모터스도 함께 응원하겠다”고 말했습니다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

