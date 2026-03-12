‘독도남’ 박종우, ‘영원한 해병’ 김원일 해설 데뷔.. K리그 중계 새 얼굴 주목

박종우(왼쪽)와 김원일 해설위원. 사진=한국프로축구연맹 제공

김수범 해설위원.사진=한국프로축구연맹 제공

K리그 중계에 선수 출신 해설위원들이 잇따라 등장하며 팬들에게 신선한 재미를 선사한다.

먼저 ‘독도남’으로 잘 알려진 전 국가대표 미드필더 박종우가 오는 14일 K리그1 광주와 전북의 경기에서 해설위원으로 첫선을 보인다. 현역 은퇴 직후 해설위원으로 변신한 박종우는 선수 시절 뛰어난 활동량과 투지 넘치는 플레이로 많은 팬들의 사랑을 받았다. 직전 시즌까지 그라운드를 누빈 만큼 최신 전술 트렌드와 현장 경험으로 생생한 해설을 선보일 것으로 기대된다. 이 경기는 JTBC SPORTS와 쿠팡플레이에서 생중계되며 박종우 위원과 함께 배성재 캐스터, 이황재 해설위원이 호흡을 맞춘다.

해병대 현역병 출신으로 프로 무대에서 통산 211경기에 출장했던 ‘영원한 해병’ 김원일도 해설위원으로 정식 데뷔한다. 김원일은 오는 15일 포항-인천전에서 처음으로 중계 마이크를 잡는다. 김원일은 2024년과 2025년 ENA SPORTS의 프리뷰 프로그램 ‘슈퍼스카이데이’의 패널로 현장을 누비며 깊이 있는 분석과 솔직한 입담을 선보인 바 있다. 이번 시즌부터는 정식 해설위원으로 K리그 팬들을 만난다.

포항 선수 출신인 김원일은 친정팀 경기를 해설하며 뜻깊은 데뷔 무대를 갖게 됐다. 이 경기는 JTBC SPORTS와 쿠팡플레이에서 생중계된다. 이광용 캐스터가 함께한다.

K리그 유튜브 오리지널 시리즈 ‘해설의 신’ 우승자 김수범도 올 시즌 K리그2 해설위원으로 합류해 주목을 받고 있다. 김수범은 2011년부터 2023년까지 광주, 제주, 강원, 수원FC, 김포, 전남 소속으로 K리그에서 활약했다.

김수범은 K리그2 1라운드 경남과 전남의 경기에서 해설위원 데뷔전을 치렀다. 명쾌한 해설과 뛰어난 전달력으로 좋은 반응을 얻었다. 김수범은 14일 열리는 K리그2 3라운드 김해-수원FC전에서 2번째 해설에 나설 예정이다. 이 경기는 BALL TV와 쿠팡플레이에서 생중계된다. 이대현 캐스터가 함께한다.

올 시즌 K리그1은 ENA SPORTS, JTBC SPORTS, IB SPORTS와 지상파 3사에서 시청할 수 있다. K리그2는 MAXPORTS를 비롯해 생활체육TV, BALL TV, IB SPORTS 등에서 중계된다. 쿠팡플레이는 K리그1과 K리그2 전 경기를 온라인 생중계한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]