데뷔 전부터 예사롭지 않은 에스투잇(S2it), 12일 쇼케이스·14일 음원 공개

5인조 걸그룹 에스투잇(하루, 연수, 세아, 효빈, 승비)이 싱글 ‘What I want’로 데뷔한다.

에스투잇은 데뷔천부터 유니버설티켓 출신멤버 ‘승비’가 합류, K-팝 마니들의 주목을 받으며 데뷔에 많은 관심이 쏟아졌다.

걸그룹 대전인 3~4월의 방송활동 시작부터 ‘에스투잇’은 전면전 고비를 정면으로 돌파하며 데뷔전부터 ‘아이돌 순위 50’ 진입 위력을 보이고 있다.

12일 전례없이 펼쳐지는 데뷔전 소극장 팬콘서트를 알차게 매진시키며 ‘포토북, 응원봉, 포스터’ 등의 굿즈 반응이 남다른 팀으로 소문난 상태다.

이미 중국과 인도네시아 등에서 팬덤이 생기는 현상으로 ‘포토이즘, 브이포카’와 함께 활동력있게 움직이는 에스투잇은 그동안 ‘패션위크, 드림 페스티벌, 위문공연’ 등에 우선 섭외 대상이었다.

에스투잇은 오는 14일 18시 디지털 음원 ‘What I want’를 공개하며 방송 활동은 물론 다양한 콘텐츠를 공개할 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

