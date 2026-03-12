그룹 '피원하모니(P1Harmony)'가 10개월 만에 국내 가요계에 복귀하며 '영웅 서사'를 이어간다.

12일 소속사 FNC엔터테인먼트에 따르면, 피원하모니는 이날 오후 6시 미니 9집 '유니크(UNIQUE)'를 발매한다. 이번 신보는 전작에서 '영웅 파업'을 선언했던 이들이 다시 무대 위 히어로로 돌아오는 여정을 담았다.

타이틀곡 '유니크'는 브라질리언 펑크 사운드와 묵직한 드럼 비트가 조화를 이룬 곡이다. 팀의 단단한 유대감과 자신감을 바탕으로 '함께라면 두려울 것이 없다'는 메시지를 역동적인 에너지로 풀어냈다.

앨범에는 타이틀곡을 포함해 '판데모니움(Pandemonium)', '엘.오.와이.엘.(L.O.Y.L.)', '웬즈데이 걸(Wednesday Girl)', '트리플 7(Triple 7)', '아이시(ICE (VVS))' 등 총 6곡이 수록됐다. 특히 멤버 전원이 곡 작업에 참여해 팀 고유의 음악적 색채를 강화했다.

피원하모니는 최근 가파른 성장세를 증명해왔다. 지난해 발매한 미니 8집 '더!(DUH!)'로 초동 판매량 44만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 세웠고, 첫 영어 앨범 '엑스(EX)'로는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 9위에 오르며 첫 톱10 진입에 성공했다.

글로벌 무대에서의 입지 또한 견고해졌다. 지난 6~8일 서울 앙코르 콘서트를 끝으로 전 세계 25개 도시를 순회한 세 번째 월드투어 '모스트 원티드'의 마침표를 찍었다.

멤버 종섭은 이번 활동을 통해 "'빌보드 200' 톱5 진입을 목표로 하고 싶다"며 "피원하모니는 항상 새로운 시도를 거듭하는 그룹이라는 점을 보여드릴 것"이라고 포부를 밝혔다. 리더 기호는 "꾸준히 성장해온 만큼 '언더독(Underdog)'이라는 수식어로 불리며 더 높이 올라가고 싶다"고 전했다.

