‘화이트데이에는 레울파크로!’ 서울 이랜드, 부산전서 ‘달콤한’ 홈경기 연다

서울 이랜드 FC가 화이트데이를 맞아 홈구장을 찾는 팬들에게 달콤한 하루를 선물한다.

서울 이랜드는 오는 14일(토) 오후 2시 목동운동장에서 부산 아이파크를 상대로 하나은행 K리그2 2026 3라운드 홈경기를 치른다. 이번 부산전에서는 화이트데이를 테마로 다채로운 이벤트를 마련해 팬들에게 특별한 추억을 선사한다.

먼저, 경기장에 입장하는 홈 팬 선착순 2천 명에게 막대사탕을 증정해 화이트데이 분위기를 더한다.

연인과 가족 팬들이 직접 참여할 수 있는 이벤트도 눈길을 끈다. 하프타임에는 전광판을 활용한 ‘레울파크 키스타임’을 열어 참여 커플에게 애슐리 캐시 10만 원권을 제공한다.

장외 이벤트 존에서는 2인 1조로 10초 이내에 패스 10회를 주고받으면 경품을 지급하는 ‘커플 패스 챌린지’가 진행된다.

가족 단위 팬들을 위한 혜택도 풍성하다. 경기 당일 진행되는 어린이 축구 체험 프로그램 ‘레울키즈 패키지’ 구매자에게는 ▲어린이 유니폼 세트, ▲선수와 함께하는 축구교실, ▲에스코트 키즈 등 기존 구성에 더해 ▲뉴발란스 키즈 모자를 추가로 증정한다.

이외에도 선수 팬 사인회를 비롯해 ▲클래퍼 꾸미기, ▲PK 챌린지, ▲풋볼 다트 등 팬들이 직접 즐길 수 있는 다양한 체험형 프로그램이 운영된다. 경기 전 SNS를 통해 사랑하는 사람에게 전하고 싶은 사연을 받아 선정된 팬들의 메시지를 전광판에 소개하는 시간도 마련된다.

경기 당일 공식 오프라인 스토어 ‘레울샵’에서는 신학기를 맞아 SEFC 맨투맨, 반다나 등 라이프스타일 신상 굿즈를 선보인다. 관람객의 이동 동선을 고려해 W석 게이트 부근에도 장외 레울샵을 추가 운영할 계획이다.

한편, 킥오프 전 그라운드에서는 지난 경남전에서 선발 출전하며 성공적인 프로 데뷔전을 치른 수비수 최랑의 데뷔 기념식이 열린다.

서울 이랜드 관계자는 “팬 여러분이 경기장에서 색다른 데이트와 즐거운 가족 나들이를 즐기실 수 있도록 여러 행사들을 준비했다. 풍성한 이벤트뿐만 아니라 달콤한 승리까지 선물할 수 있도록 최선을 다할 테니 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.

서울 이랜드의 홈경기 및 레울키즈 패키지 티켓은 구단 공식 애플리케이션과 홈페이지에서 예매할 수 있으며, 홈경기 티켓은 경기 당일 현장 매표소에서도 구매 가능하다.

