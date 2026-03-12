정연욱 의원 “K-푸드 관심, 관광수요 연결해야”…음식관광 활성화 정책토론회 개최

사진=정연욱의원실

정연욱 국민의힘 의원은 12일 국회에서 조계원 더불어민주당 의원과 함께 ‘2026 한국 음식관광 활성화 정책토론회’를 개최하고, K-푸드 열풍을 기반으로 방한 관광 수요를 끌어 올리기 위한 정책 방향을 논의했다.

이번 토론회는 문화체육관광부와 한국관광공사가 함께 참여한 가운데 한류 콘텐츠를 넘어 한국 음식의 관광 자원화를 통한 관광 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 전문가 주제 발표와 종합 토론으로 나뉘어 진행됐다. 동서대학교 권장욱 교수는 ‘음식 연계 지역관광 활성화 방안’을 주제로 발표하며, 지역 고유의 식문화를 핵심 관광 자원으로 육성하기 위한 전략을 제시했다. 공사 관광컨설팅팀은 ‘이색 미식관광 콘텐츠 활성화 방안’을 발표하며 외국인 관광객의 관심을 끌 수 있는 차별화된 미식 콘텐츠 발굴의 중요성을 강조했다.

이어진 토론에서는 현 한식진흥원 이사장인 경희대학교 이규민 교수가 좌장을 맡아 ‘한국 음식관광 글로벌 경쟁력 강화’를 주제로 심도 있는 논의를 이끌었다. 공공 부문은 ▲문체부 ▲공사 ▲부산관광공사가, 민간에서는 ▲온고푸드 ▲캐치테이블 ▲CJ제일제당 등이 패널로 참석해 외식 산업 현장의 목소리를 전달하고 여행·푸드테크·식품기업 간 시너지 창출 및 실효성 있는 정책 방향을 다각도로 논의했다.

정연욱 의원은 “최근 K-푸드에 대한 세계적 관심이 높아지고 있는 만큼, 이를 실제 방한 관광 수요로 연결하기 위한 전략이 필요하다”며 “음식은 관광객이 가장 쉽게 접하는 문화이자 지역의 매력을 보여줄 수 있는 중요한 관광 콘텐츠”라고 말했다.

이어 “지역의 다양한 식문화는 경쟁력 있는 관광 자원이 될 수 있다”며 “음식관광을 체계적으로 육성해 지역관광 활성화와 지역경제에도 도움이 되는 정책 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]