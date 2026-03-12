“주52시간 지키느라 오히려 외주화 증가”…K-콘텐츠 업계, 근로시간 유연화 목소리

12일 오후 국회 의원회관 제1세미나실에서는 K-콘텐츠 산업 근로환경 개선을 위한 정책 토론회가 열렸다. 사진=지동현 기자

K-콘텐츠 산업에서 탄력 근로제나 재량 근로제 등 주52시간제를 유연화해야 한다는 목소리가 국회에서 제기됐다. 일정 시점에 업무가 과도하게 집중되는 영화·드라마, 가요, 게임 등 콘텐츠 산업의 창작 노동 특성을 고려해 근로시간 규제를 유연하게 적용해야 한다는 것이다.

12일 오후 국회 의원회관 제1세미나실에서는 K-콘텐츠 산업 근로환경 개선을 위한 정책 토론회가 열렸다. 국회 문화체육관광위원회 여당 간사를 맡고 있는 임오경 의원(더불어민주당)이 주최하고 K-콘텐츠산업협의회가 주관한 이날 토론회는 K-콘텐츠 산업 전반의 근로환경과 근로제도 현황을 점검하고 산업 특성을 반영한 제도 개선 방향을 모색하기 위해 개최됐다.

임 의원은 개회사를 통해 “산업의 외형적 성과와 달리 현장에서는 근로시간 중심의 획일적 규제가 적용되면서 종사자 인원수 정체 및 감소, 우수 인력 확보의 어려움 등 구조적 문제가 누적되고 프로젝트 단위 제작, 창의·성과 중심 노동, 직무별 편차가 큰 구조라는 산업 특성이 충분히 반영되지 못하고 있다”고 밝혔다.

이어 “근로환경 개선은 창의 인력의 유입·유지, 콘텐츠 품질, 산업 경쟁력 전반에 직결되는 과제인 만큼 이제는 근로환경 문제를 단순한 노동 이슈로만 보는 것이 아니라 콘텐츠 산업 경쟁력과 지속 가능성을 위한 핵심 과제로 인식해야 할 시점”이라고 강조했다.

이날 발제를 맡은 권상집 한성대학교 사회과학부 교수는 “콘텐츠 산업 특성은 제조업과 다르게 특정 시기에 고민하고 노력하는 시간이 훨씬 더 많이 늘어난다”며 기획, 촬영, 편집 등이 일정 시점에 과도하게 집중된다고 지적했다.

권 교수는 “주52시간 준수를 위해 인력을 비공식적으로 교체하거나 외주화 현상이 증가한다”며 “프리랜서나 단기 계약 인력이 오히려 확대되는 것”이라고 부연했다. 또한 “해외에서는 유연하게 근무하면서 근로자 노동성을 강조하는 다양한 제도가 있는데 우리는 아직 부족하다”고도 말했다.



권 교수는 “업무시간을 늘리거나 주52시간을 붕괴시켜서 더 많은 시간을 근무하자는 게 아니고 창작 자율성 보장이라는 목적에 맞게 제도의 단계적 확대가 필요하다. 콘텐츠 생산 프로세스에 맞게 근로시간 관리 체계를 원점에서 재검토하고 설계해야 한다”며 “‘몇시간 일했느냐’가 포커스가 아니고 ‘어떤 구조에서, 어떤 방식으로 일하는가’를 기준으로 한 차별화된 근로환경 개선이 K-콘텐츠 산업의 성장과 혁신을 위한 핵심 과제”라고 강조했다.



현장 목소리도 이어졌다. 김인근 한국드라마제작사협회 자문노무사는 “드라마 제작분야 관련해서는 재량근로제를 도입할 수 있는 직무가 프로듀서와 감독 업무에 한정돼 있다”며 “콘텐츠 산업과 유연한 노동환경 간의 시너지 효과를 고려할 때 재량근로시간제에 있어 업무 범위가 넓어진다면 하나의 프로세스에서 형평성을 충족하면서 인센티브를 끌어낼 수 있을 것”이라고 말했다.

신종길 한국음악레이블산업협회 사무국장은 K-팝 업계 중소 기회사의 입장을 전했다. 신 사무국장은 “최근 현장에서 많이 이야기되는 부분이 중소 규모 제작사나 레이블에서 일하는 직원과 스태프들의 노동환경이다. 대형 기획사와 달리 중소 제작사는 인력이 많지 않기 때문에 한 사람이 여러 역할을 동시에 맡는 경우가 흔하다”며 “공연이나 음원 발매 시기가 겹치면 업무가 단기간에 집중되면서 근무 시간이 크게 늘어나기도 한다”고 창작직군 특성을 고려한 제도 설계 등 정책적 논의를 촉구했다.

이영민 문화체육관광부 문화산업정책과 과장은 “콘텐츠 산업은 게임, 음악, 드라마 등 장르별로 특성은 있겠지만 다양한 직군이 협업하는 프로젝트 단위로 이뤄지고 있고 단계별로 업무 강도가 일정치 않다는 점, 협업 비중이 높고 제조업과는 차별화된 근로환경을 갖고 있다. 창의적이고 유연화된 제도가 필요하다는 점에 대해서 문체부에서도 충분히 공감하고 있다”고 말했다.



이어 “근로 제도 설계가 콘텐츠 분야에 적용하기에 아직까지도 제약이 있다는 부분에 대해 문제의식을 갖고 지속적으로 업계의 의견 수렴을 하면서 제도를 검토하고 있다”며 “다만 논의가 기업과 종사자들에게 이익이 되고 충분한 설득력을 갖기 위해서는 종사자들에 대한 명확한 보상과 근로시간 기준에 대한 부분도 같이 논의가 돼야 한다. 콘텐츠 업계에 경쟁력과 자율성을 높일 수 있고 종사자들에 대한 보호 체계를 마련할 수 있도록 제도 설계해 나가도록 하겠다”고 말했다.



한진선 고용노동부 임금시간정책과 과장은 “주52시간이 다른 나라와 비교했을 때 짧다거나 타이트하다고 보기엔 어려운 측면이 있다. 국제노동기구나 유럽의 나라들 같은 경우에도 보통 근로시간 1주 40시간에 연장근로는 8시간을 더해서 48시간 근로조건을 활용하고 있다”며 “유연성이라는 게 누구 입장에서의 유연성인지 중요하다. 재량 근로제 같은 경우 제도의 본질상 근로자에게 재량이 있어야 하기 때문에 팀장과 달리 팀원 입장에서는 사실은 재량이 있다라고 볼 수는 없다”고 말했다. 그러면서 “부처 간 긴밀하게 협의해서 K-콘텐츠 산업의 발전이 될 수 있도록 그리고 근로자들이 창의적이고 유연하게 할 수 있도록 대안을 같이 모색해 보도록 하겠다”고 덧붙였다.



