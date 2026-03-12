맞불 공격 계속…조기 종전 가능성 ‘온도 차’

미국과 이스라엘의 공습으로 발발한 이란 전쟁이 13일째를 맞은 12일에도 양측의 ‘맞불’ 공방이 이어졌다.



미국 CNN방송과 AFP, 로이터 등 외신에 따르면 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라와 함께 5시간 동안 합동 작전을 펼쳐 이스라엘 전역의 표적 50개 이상을 타격했다고 발표했다.



IRGC는 이번 작전에서 다양한 탄도 미사일을 발사했으며 헤즈볼라는 대규모 공격용 드론과 로켓을 동원했다고 설명했다. 성명에서 IRGC는 이번 공습이 점령지 전역의 목표물을 타격했으며 북부 하이파, 중부 텔아비브, 남부 비르셰바에 이르는 이스라엘 군사 기지에 고통스러운 타격을 입혔다고 주장했다.



이란과 헤즈볼라의 공격 후 이스라엘도 베이루트 남부의 정보 본부와 지휘 센터를 포함, 레바논 전역의 헤즈볼라 기반 시설을 겨냥해 광범위한 보복성 공습에 나섰다.



이스라엘군은 텔레그램을 통해 이같이 발표하면서 “이란에서 이스라엘 영토를 향해 발사한 미사일들을 포착했다”며 “위협을 요격하기 위해 방어 시스템을 작동 중”이라고 전하기도 했다.



이날 레바논 베이루트 해안가에 가해진 이스라엘 공습으로 최소 7명이 숨지고 21명이 다쳤다고 레바논 보건 당국은 밝혔다. 또 이란 주요 국영 은행인 세파은행과 관련된 테헤란의 한 건물이 밤사이 공격받았다고 이란 반관영 메흐르 통신은 보도했다.



이처럼 전쟁이 장기화할 수 있다는 우려가 불거지는 가운데 조기 종전 가능성을 두고 미국과 이스라엘은 미묘한 온도 차를 드러냈다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁이 곧 끝난다고 거듭 언급하며 일방적으로 승리를 선언하는 방식의 출구전략을 구사하는 듯한 모습이다.



트럼프 대통령은 이날 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서도 “전쟁이 곧 끝날 것”이라며 “사실상 공격할 표적이 거의 남아있지 않아서”라고 설명했다. 또 같은 날 켄터키주 히브런에서 한 연설에서는 이란 전쟁에 대해 “우리가 이겼다”면서도 임무를 마칠 때까지 군사작전을 계속하겠다고 밝혔다.



반면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “더 많은 놀랄 일이 있을 것”이라며 전쟁을 계속하겠다는 뜻을 강조했다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이날 이스라엘군 참모총장 등이 참석한 상황 점검 회의에서 “이스라엘과 미국의 작전은 모든 목표를 완수하고 승리를 거둘 때까지 필요한 만큼 시간제한 없이 계속될 것”이라고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]