‘아홉수’ 장벽 넘어라…韓 경마 속 승수의 세계

한국 경마에서 기수의 통산 승수는 커리어를 가장 직관적으로 보여주는 기록이다. 첫 승에 도전하는 기수부터 1000승, 2000승이라는 대기록을 향해 달리는 베테랑 기수까지 각자의 기록 경쟁이 이어지고 있다.



◆기록 앞에서 멈추는 순간… ‘아홉수’



기수들이 승수를 쌓는 과정에서 이른바 아홉수라는 말이 자주 등장한다. 통산 승수의 끝자리가 ‘9’(99승, 199승, 299승 등)에 도달했을 때 다음 승리를 쉽게 추가하지 못하는 상황을 가리킨다. 목표 기록을 눈앞에 둔 시점에서 승리가 이어지지 않으며 기록 달성이 늦어지는 경우다.



최시대 기수는 99승에서 약 한 달 동안 100승 달성에 어려움을 겪었고, 이혁 기수는 299승 상태에서 코로나19로 인한 경마 중단이 겹치며 300승 달성 시점이 늦어지기도 했다. 아홉수를 이겨내고 기록을 이어가는 기수들의 모습 역시 경마를 지켜보는 또 하나의 재미다.



◆여성·외국인 기수 약진… 변화하는 경마 판도



한국 경마는 남성 기수 중심의 구조였다. 그러나 최근에는 여성 기수와 외국인 기수들이 꾸준히 승수를 쌓으며 경마의 풍경도 변화하고 있다.



이신영 기수는 2001년 데뷔 후 10년 동안 승률 10% 이상을 기록하며 활약했고 이후 여성 1호 조교사로 활동하고 있다. 김혜선 기수는 대상경주 13회, G1 경주 4회 우승을 기록하며 여성 기수 가운데 가장 많은 승수를 쌓아왔으며 현재 여성 2호 조교사로 활동을 시작했다.

김혜선 기수가 24년 그랑프리 우승 후 팬들에게 축하를 받고 있다.

현역 여성 기수들의 활약도 이어지고 있다. 서울의 김효정 기수, 부산경남의 최은경 기수, 서울의 김태희 기수 등 젊은 기수들도 각각 200승, 100승을 향해 기록을 이어가고 있다.



외국인 기수들의 활약도 눈에 띈다. 일본, 홍콩, 브라질 등 다양한 국적의 기수들이 활동하고 있으며 다실바 기수는 외국인 최초 500승을 달성하고 지난해 그랑프리 경주 우승을 기록하기도 했다.



◆네 번째 1000승 기수 탄생 임박

박태종 기수가 2000승 달성 직후 오픈 카 퍼레이드에서 팬들에게 인사를 건네고 있다.

한국 경마에서 1000승 이상을 달성한 기수는 현재까지 세 명뿐이다. 서울의 박태종(2249승), 문세영(2054승), 그리고 부산경남의 유현명(1253승) 기수가 그 주인공이다. 오랜 기간 꾸준히 경주에 출전하며 승수를 쌓아온 베테랑들이다. 서울의 김정준 기수는 998승으로 1000승 달성을 눈앞에 두고 있다.



이처럼 수백승을 기록한 베테랑 기수들이 활동하는 경주에서 경력 초기 기수들이 승수를 쌓는 일은 쉽지 않다. 이를 보완하기 위해 경마에서는 기수 데뷔 5년 이내이면서 통산 40승 미만 기수에게 부담중량 감량 제도를 적용하고 있다. 통산 우승 횟수에 따라 1~4㎏의 감량 중량이 적용되며 말이 부담해야 하는 중량을 줄여주는 방식이다. 경험 차이를 보완해 경력 기수와의 경쟁에서 균형을 맞추기 위한 장치다.

