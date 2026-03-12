봄꽃 물든 유달산, 설렘 가득 봄 소풍…2026 유달산 봄축제 개최

‘2026 유달 산 봄축제’ 포스터

목포시는 오는 4월 4일부터 5일까지 이틀간 유달산 일원에서 ‘2026 유달 산 봄축제’를 개최한다고 12일 밝혔다.

‘꽃피는 순간, 봄날의 소풍’을 주제로 열리는 이번 축제는 유달산의 아름다운 봄 풍경을 배경으로 방문객들이 여유롭게 걷고 쉬며 봄을 즐길 수 있는 소풍형 축제로 운영된다.

특히 개·폐막식이나 퍼레이드 중심의 기존 축제 형식에서 벗어나 봄꽃과 관람객 중심의 ‘먹고, 쉬고, 걷는’ 편안한 축제 분위기를 조성하는 데 중점을 뒀다. 공연과 체험 프로그램이 펼쳐지는 노적봉 일원에서는 목포의 맛을 담은 김밥존과 휴게존, 피크닉 세트 대여소가 운영돼 방문객들에게 봄 소풍의 즐거움을 선사할 예정이다.

또한 ▲유달산 느림봄 걷기 ▲보물찾기 ▲노적쌓기 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험 프로그램이 마련되며 지역 문화·예술단체가 참여하는 다양한 봄꽃 공연도 야외무대에서 진행된다.

이와 함께 유달산 일주도로 구간에서는 봄꽃을 주제로 한 체험·전시 프로그램과 푸드트럭, 포토존, 아스팔트 그림판 등이 운영돼 축제의 즐거움을 더할 예정이다.

유달산 주차장 공간은 어린이 놀이터와 휴게존으로 조성해 가족 단위 방문객들이 편안하게 머물며 축제를 즐길 수 있도록 마련한다. 이번 축제는 자연 속에서 봄 풍경을 여유롭게 즐길 수 있도록 공간을 구성해 방문객들이 유달산의 봄을 만끽하며 특별한 추억을 만들 수 있는 시 간이 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 “유달산의 아름다운 봄 풍경 속에서 시민과 관광객들이 여 유롭게 걷고 쉬며 봄을 만끽할 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다”며 “많은 분들이 방문해 따뜻한 봄날의 소풍 같은 시간을 보내시길 바란 다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

