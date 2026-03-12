넷마블 ‘몬길:스타 다이브’, 4월 15일 글로벌 정식 출시

넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길:스타 다이브(STAR DIVE)’(개발사 넷마블몬스터)를 4월 15일 PC·모바일 플랫폼에서 전 세계(중국·베트남 제외) 정식 출시한다고 12일 밝혔다.

몬길:스타 다이브는 2013년 출시 후 많은 사랑을 받은 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 이 게임은 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터링 컬렉팅’ 시스템이 특징이다.

정식 출시에 앞서 몬길:스타 다이브는 두 차례의 국내외 비공개 테스트(CBT)를 통해 게임 완성도를 높여왔으며, 독일 게임스컴과 일본 도쿄게임쇼 등 주요 글로벌 게임 행사에 참가해 글로벌 이용자들과 소통해왔다.

특히 지스타 2025에서 한국적 색채를 담은 신규 지역과 캐릭터를 최초 공개하며 주목받은 데 이어, 이달 9일부터 미국 샌프란시스코에서 진행 중인 GDC 2026에서는 엑스박스(Xbox)와 협업한 현장 시연 및 플레이스루 영상 공개를 통해 글로벌 미디어의 이목을 집중시켰다.

김건 넷마블몬스터 대표는 “최고의 완성도로 선보이기 위해 개발 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다”며 “출시를 기다려 주신 글로벌 이용자분들의 기대에 부응하는 게임으로 보답하겠다”고 말했다.

몬길:스타 다이브는 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

