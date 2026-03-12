‘부도칸 입성’ 넥스지, 올해 日 아레나 투어 돈다

보이그룹 NEXZ(넥스지)가 일본에서 첫 아레나 투어를 개최한다.

NEXZ는 최근 공식 SNS 채널을 통해 오는 5월 일본에서 첫 아레나 투어이자 두 번째 라이브 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2026'를 개최한다고 밝혔다. NEXZ의 첫 아레나 투어는 5월 30일과 31일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관과 6월 12일과 13일 오사카 오사카성 홀에서 총 4회 규모로 펼쳐진다.

올해 1월 1일 NEXZ는 2026년 한 해 동안 전개할 다양한 프로젝트를 소개하는 영상 'NEXZ "NEXTEP 2026"'(넥스지 "넥스텝 2026")를 선보였다. 여기서 일본 스페셜 아레나 투어 개최를 예고한 이들이 오는 5월 도쿄를 시작으로 현지 팬들과 만난다. 이번 아레나 투어 티켓은 지난 8일 정오부터 NEXZ 공식 일본 팬클럽 W회원을 대상으로 선행 예약 접수를 시작했다.

NEXZ는 지난해 일본에서 데뷔 첫 라이브 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite"'(원 바이트)를 성황리 전개하며 인기를 증명했다. 총 15개 도시에서 18회 공연했고 특히 현지 정식 데뷔 약 1년 만에 '일본 공연의 성지' 부도칸에 입성해 양일간 1만 8000여 관객을 모객하며 열띤 반응을 얻었다.

2월에는 부도칸 공연 실황을 담은 영상 작품 'NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite" in 일본 부도칸'을 발매해 오리콘 주간 뮤직 DVD·BD 랭킹(2026.02.16~02.22 집계 기준) 1위를 차지했다. 합산 싱글, 합산 앨범, 싱글, 앨범, 디지털 싱글(단곡), 디지털 앨범, 스트리밍, 뮤직 DVD·BD까지 8개 부문의 주간 성적을 나타내는 오리콘 주간 음악 랭킹에서 그룹 사상 처음으로 1위를 거머쥐며 의미를 더했다.

일곱 멤버 전원이 여러 장르를 아우르는 탄탄한 퍼포먼스 실력을 갖춘 '무대 맛집 그룹' NEXZ가 데뷔 첫 아레나 투어에서 새롭게 선사할 모습에 뜨거운 기대가 모인다. 투어에 앞서 NEXZ는 3월 28일과 29일 홍콩에서 스페셜 콘서트 'NEXZ SPECIAL CONCERT < ONE BEAT >'(원 비트) 일환 단독 공연을 열며 올해 데뷔 첫 아시아 투어도 앞두고 있다.

