“화장실은 어디?”…네이버 지도, BTS 광화문 공연 ‘내비게이션’ 된다

오는 18일부터 네이버 지도에 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 정보가 표시된다.

정보통신기술(ICT) 업계가 네이버 지도는 오는 21일 열리는 BTS 광화문 공연의 화장실, 게이트, 스크린, 안내데스크 등 주요 편의시설을 18일부터 표시한다고 밝혔다.



네이버 관계자는 “광화문 일대 광범위하게 조성된 야외 공연장을 중심으로 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상된다”라며 “공연 당일 해당 장소를 방문자가 편의시설을 쉽게 찾을 수 있도록 공연장 전체 구역을 실내 지도처럼 구성해 주요 편의시설을 안내할 계획이다”라고 말했다. 실내 지도란 건물 내부 상점, 편의시설 등이 표시되는 지도를 말한다. 이어 네이버 관계자는 “실내 지도뿐만 아니라 교통 통제 등 정보도 제공할 계획이다”라고 말했다.



정부는 광화문 일대에서 열릴 예정인 BTS 컴백 행사에 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 안전관리 대책을 마련한 바 있다.



BTS 광화문 공연에는 국내외 티켓을 받은 관람객 2만2000여명을 포함해 많은 인파가 몰릴 것으로 예상된다. 경찰은 광화문 앞 월대 건너편인 광화문광장 북쪽 시작점 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만명, 숭례문까지는 26만명의 인파가 몰릴 것으로 보고 있다.

