‘베르디’ 첫 미술관 개인전…롯데뮤지엄서 350여점 공개

아이 빌리브 인 미(I Believe in Me) 포스터. 롯데뮤지엄 제공

동시대 유스 컬처를 대표하는 아티스트이자 그래픽 디자이너 베르디(VERDY)의 그림을 미술관에서 감상할 수 있게 됐다.

롯데문화재단이 운영하는 롯데뮤지엄은 베르디의 첫 미술관 개인전 ‘아이 빌리브 인 미(I Believe in Me)’를 오는 4월24일부터 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 전시는 스트리트와 미술, 디자인의 경계를 가로지르며 확장되어 온 베르디의 작업 세계를 미술관에서 처음으로 조명하는 자리로, 대형 조각 신작과 드로잉, 네온작품 및 설치작업 등 약 350여 점을 최대 규모로 선보인다.

베르디는 일본 오사카 출신의 아티스트이자 그래픽 디자이너로, 캐릭터와 타이포그래피를 결합한 독자적인 시각 언어를 통해 동시대 청년 문화의 감수성을 표현해왔다. 1990년대 일본 우라하라(Urahara) 신과 펑크 록, 스케이트보드 문화의 영향을 바탕으로 형성된 그의 그래픽 세계는 스트리트 컬처에서 출발해 패션과 디자인, 문화 산업 전반으로 확장되며 국제적인 주목을 받아왔다.

오늘날 베르디의 작업은 그래픽 디자인의 범주를 넘어 동시대 문화의 감정과 정체성을 드러내는 시각 언어로 자리하고 있다.

그래픽 디자이너 베르디(VERDY). 롯데뮤지엄 제공

이번 전시는 외부의 기준이 아닌 스스로의 감각을 신뢰해온 작가의 태도를 조명한다. 스트리트와 유스 컬처에서 출발한 베르디의 작업을 미술관이라는 제도적 공간 안에서 본격적으로 조명하는 첫 무대로 그래픽과 캐릭터, 타이포그래피, 협업 프로젝트를 아우르는 그의 시각 세계를 밀도 있게 경험할 수 있다.

전시에서는 100점의 크레용 드로잉과 3D 캔버스 작품, 판화 70여 점, 22점의 조각 및 벌룬 설치(inflatable sculpture) 와 네온 작품 2점 등 신작과 함께 브랜드 협업 작업과 아카이브 영상, 소품 등 총 350여 점이 공개된다.

또한 일본에 위치한 베르디의 실제 작업 공간을 재현한 베르디 스튜디오(VERDY STUDIO) 섹션을 통해 아이디어가 탄생하고 발전하는 창작의 과정을 함께 소개하며 베르디의 창작 세계를 보다 입체적으로 이해할 수 있도록 구성했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

