빅스 켄, 봄 감성 입고 팬콘으로 만난자 “사월 봄 내음이 스치던 순간”

가수 켄이 솔로 팬콘을 개최한다.

켄은 오는 4월 3일부터 이틀간 서울 XSCALA(엑스칼라)에서 팬 콘서트 '사월 봄 내음이 스치던 순간... 별의 조각이 찾아왔다’를 개최하고 팬들과 만난다.

이번 공연은 타이틀인 ‘사월 봄 내음이 스치던 순간... 별의 조각이 찾아왔다’에 걸맞게 따스한 봄의 정취와 켄 특유의 섬세한 보이스가 어우러진 감성적인 무대로 꾸며진다. 켄은 한층 더 깊어진 라이브 실력과 완성도 높은 연출을 통해 팬들에게 잊지 못할 감동을 선사할 예정이다.

지난달, 7년 만에 개최된 빅스(VIXX)의 팬 콘서트 ‘Case No. VIXX’에서 완벽한 팀 시너지를 보여줬던 켄은 이번 솔로 팬콘을 통해 그 뜨거운 열기를 이어간다. 지난해에 이어 2년 연속 개최되는 이번 공연은 솔로 아티스트 켄만의 독보적인 음악적 색채를 오롯이 담아내 팬들을 깊은 봄의 세계로 안내한다.

한편 켄의 팬콘 '사월 봄 내음이 스치던 순간... 별의 조각이 찾아왔다'는 멜론 티켓을 통해 오는 19일 오후 8시부터 선예매, 23일 같은 시간 일반 예매가 오픈된다.

