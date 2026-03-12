소울 스트라이크 ‘아르카나’ 도입…추가 능력치 획득 가능

컴투스홀딩스는 방치형 키우기 게임 ‘소울 스트라이크’에 신규 성장 콘텐츠를 추가하는 업데이트를 진행했다고 12일 밝혔다.

신규 성장 콘텐츠 ‘아르카나’를 도입했다. 추가 능력치와 유일 옵션을 얻을 수 있는 시스템으로, 쉘터에 신규 건축물 운명의 테이블을 건축하면 아르카나 시스템의 패널을 해금할 수 있다. 이용자는 재화를 사용해 패널 내 3x3 형태의 빙고형 슬롯을 순서대로 열고 추가 능력치를 얻을 수 있다. 특히 아르카나를 통해 유일 옵션을 부여해 이용자들의 강력한 성장을 도와준다.

신규 스킬 ‘선혈의 포박’도 추가됐다. 선혈의 포박은 물리 속성 스킬로, 핏빛 사슬을 소환해 주변의 적을 끌어당긴 뒤 폭발을 일으켜 적을 공격한다. 사슬에 적중한 적은 속박되어 방어력이 감소되며 추가 피해를 입는다.

수속성 신화 동료 ‘네리사’는 이번 업데이트를 통해 유일 등급으로 초월할 수 있게 됐다. 네리사의 공격 스킬인 나선 격류의 피해량이 대폭 증가하며, 물줄기의 개수도 추가되어 강력한 전투의 통쾌함을 느낄 수 있다. 또한 일정 시간동안 모든 아군에게 동상 면역 효과를 부여해 전략적인 활용도가 높아졌다.

이밖에도 유일 장비의 기능을 향상시킬 수 있는 시너지 옵션 22종이 새롭게 추가되어 이용자들은 더욱 다양한 조합으로 자신만의 전투 전략을 구성할 수 있다. 업데이트를 기념해 봄맞이 이벤트 봄날의 디저트 파티도 진행된다. 이벤트에 참여하면 신화 동료 네리사 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

