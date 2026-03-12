넷마블, 신작 ‘솔:인챈트’ 온라인 쇼케이스 오늘 진행

넷마블은 올 상반기 출시 예정 신작 MMORPG ‘SOL:enchant(솔: 인챈트)’의 온라인 쇼케이스를 12일 오후 8시에 진행한다고 밝혔다.

솔:인챈트 온라인 쇼케이스에서는 김장환 넷마블 사업부장, 김효수 알트나인 개발PD가 출연해 게임의 개발 방향성과 주요 콘텐츠를 선보일 예정이다.

특히 솔:인챈트의 차별점으로 이목이 집중되고 있는 ‘신권(神權) 시스템’은 물론, 이용자 자유도를 강화한 BM(비즈니스 모델)과 새로운 접속 시스템 등을 상세하게 소개할 예정이다.

온라인 쇼케이스 영상은 솔:인챈트 공식 유튜브 채널 및 넷마블 공식 유튜브 채널을 통해 누구나 시청할 수 있다.

솔:인챈트는 ‘신(神)’이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 신작 MMORPG로 상반기 출시 예정이다. 지난 5일부터 솔:인챈트 사전등록을 진행 중이다.

넷마블은 지난해 11월 지스타 2025에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 관람객들에게 핵심 콘텐츠인 신권 등을 처음 선보이며 높은 호응을 받았다.

