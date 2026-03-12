넥써쓰-머소, AI 기반 디지털 자산 결제 및 게임 소싱 협력

넥써쓰(NEXUS)는 AI 기반 디지털 자산 금융 인프라 기업 머소(Merso)와 크로쓰(CROSS) 생태계 확장 및 결제 인프라 고도화를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협력은 넥써쓰의 온체인 게임 플랫폼 역량과 머소의 AI 기반 할부 결제 기술을 결합해 게임사와 유저 모두에게 새로운 금융 경험을 제공하기 위해 추진됐다. 양사는 단순 기술 연동을 넘어 공동 게임 소싱과 사업 확장을 포함한 포괄적인 협력 모델을 구축할 계획이다.

우선 크로쓰 생태계 내 게임들을 대상으로 머소의 ‘AI 기반 무이자 할부 결제’ 기능을 연동한다. 이를 통해 유저들은 고가 게임 아이템, 한정판 NFT, 프리미엄 패키지 등을 할부로 구매할 수 있다.

또한 넥써쓰의 웹3 게임 체인 기술력과 머소의 유연한 결제 솔루션을 패키지화해 게임 스튜디오에 제안함으로써, 크로쓰 생태계 온보딩 경쟁력을 강화한다.

특히 머소의 AI 리스크 평가 시스템은 디지털 자산의 가치를 실시간으로 분석해 안전한 결제 환경을 제공하며, 넥써쓰의 크로쓰 페이(CROSS Pay) 및 크로쓰 허브(CROSS Hub) 등 주요 인프라와 결합해 시너지를 극대화할 예정이다.

머소는 디지털 자산과 웹3 게임을 위한 AI 기반 금융 인프라 기업으로, 2023년 설립 이후 디지털 자산을 위한 AI 신용 인프라를 구축해 왔으며, 초기 파트너들의 경우 유연한 결제 옵션 도입 이후 결제 전환율이 최대 40% 증가하고 평균 거래 규모가 60% 이상 확대되는 성과를 기록하고 있다.

신정원 기자

