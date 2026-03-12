배틀그라운드 모바일, ‘스피드 레이싱’ 테마 모드 업데이트

이미지=크래프톤 제공

크래프톤(대표 김창한)의 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 12일 업데이트를 통해 신규 콘텐츠 ‘스피드 레이싱’ 테마 모드를 선보인다.

스피드 레이싱 테마 모드는 ‘랭킹’ 탭에서 선택할 수 있으며, 에란겔·리빅·미라마 맵 중 원하는 맵을 골라 플레이할 수 있다. 일반 탭의 에란겔에서도 해당 모드를 즐길 수 있다.

이번 테마 모드에서는 일부 도시 지역에 ‘시공 교차’ 현상이 발생해 새로운 테마 건축물과 구조물이 등장한다. 에란겔의 차고 건물에는 문을 열고 닫을 수 있는 인터랙션이 추가되며, 포친키(Pochinki)를 포함한 일부 지역에는 다이내믹 레일 구조가 적용돼 이용자가 레일을 따라 활주할 수 있다. 맨션(Mansion), 병원(Hospital) 등 다른 지역에도 동일한 이동 메커니즘이 적용된다.

맵 내에는 차량을 활용한 ‘레이싱 챌린지’ 콘텐츠가 추가된다. 이용자는 차량으로 체크포인트를 통과해 결승점에 도달하면 보상을 획득할 수 있으며, 트랙 최초 완주 및 개인 기록 경신 시 추가 보상도 받을 수 있다. 이와 함께 특정 목표 지점에 착지하는 ‘슬링샷 챌린지’도 진행할 수 있다.

플레이 시스템에도 새로운 요소가 더해진다. 이용자는 매치 시작 시 치유, 감지, 전투, 운전, 정찰 가운데 하나의 패시브 스킬을 선택할 수 있으며, 플레이 중 레벨업에 따라 해당 스킬 효과가 강화된다. 또한 전투와 이동 등 다양한 액션을 통해 에너지 레벨을 C부터 S까지 높일 수 있고, 각 레벨에 도달하면 ‘시공간의 보물창고’를 열어 추가 보상을 획득할 수 있다. 최고 점수를 기록한 이용자는 맵 곳곳의 전광판에 표시된다.

시공간의 보물창고는 에너지 레벨에 따라 서로 다른 형태로 등장한다. B레벨 보물창고에서는 8주년 특수 보급품 상자를 획득할 수 있으며, A레벨 보물창고에서는 2021년부터 2024년까지의 주요 업데이트 테마와 상호작용 오브젝트를 만나볼 수 있다. S레벨 보물창고는 에란겔 클래식 테마로 구성되며, 자기장 위치 확인이나 날씨 변경 등 특별한 기능과 함께 추가 군사 물자를 제공한다. 일부 A레벨, S레벨 보물창고에서는 ‘8주년 기념 럭키 스핀’이 등장해 상업 아이템 획득 기회도 제공한다.

이번 업데이트를 통해 신규 ‘카드 수집 시스템’도 추가된다. 이용자는 테마 시리즈, 출시 연도별 기념 카드 시리즈(Anniversary Series), PMGC 시리즈, 서프라이즈 카드 시리즈 등 다양한 카드 시리즈를 수집해 진행도를 달성하고 보상을 획득할 수 있다. 카드 등급은 일반, 레어, 레전드, 얼티밋으로 구성되며, 최종 보상으로는 ‘화려한 돌격-S1897’ 레벨업 총기 스킨을 획득할 수 있다. 일부 시리즈를 완성하면 프레임 효과와 전시 효과도 해금되며, 소셜 로비 카드 전시대에 수집 결과를 전시할 수 있다.

카드는 임무 보상, 테마 코인 교환, 친구에게 중복 카드 선물, 이용자 간 카드 교환, 공용 카드팩 교환 등 다양한 방법으로 획득할 수 있다. 일일 미션도 카드 수집 시스템과 통합돼, 미션 완료 시 공용 카드팩을 추가 보상으로 받을 수 있다.

클래식 모드에도 다양한 업데이트가 적용된다. 플레어 건 차량 소환 시 기존 BRDM-2 대신 ‘전지형 궤도 차량’이 등장하며, 이 차량은 강력한 출발 가속과 장애물 돌파 능력, 수상 이동, 제자리 회전 기능을 갖췄다. 차량용 기관총이 탑재돼 조수석 사격이 가능하고, 내부 탑승자가 몸을 내밀고 사격할 수도 있다.

신규 총기 ‘M1 Garand’도 추가된다. M1 Garand는 반자동 사격 방식의 클래식 총기로, 뛰어난 조작성과 높은 명중률이 특징이다. 탄창을 모두 소진하면 상징적인 ‘딩’ 소리가 발생하며, 근거리에서는 기본 장착된 총검을 이용한 빠른 근접 공격도 가능하다.

이 밖에도 에란겔 시작섬 개선, 황혼·흐림 날씨 추가, 미니맵 기능 최적화, 사운드 시각화 개선, 미라도 차량 주행감 개선 등 다양한 편의성 업데이트가 함께 진행된다.

오는 15일부터는 시즌 29 랭킹 시스템도 새롭게 시작된다. 이번 시즌에는 티어별 시즌 보상이 업그레이드되며, 챌린저 30 달성 시 다이내믹 닉네임, 매치 시작 애니메이션, 다이내믹 아이콘 등 ‘로얄 로드’ 전용 보상도 획득할 수 있다. 승급전 미션은 전반적으로 완화되고 파티 매칭 범위도 확대돼 보다 많은 이용자가 상위 티어에 도전할 수 있게 된다.

또한 아레나 랭킹전, 총기 전투력 랭킹 확대, 컬렉션 시스템 확장, 메트로 로얄 신규 챕터, 홈그라운드 주차장 모드, 크래프트 그라운드 기능 개선 등 주요 콘텐츠 전반에 걸친 대규모 업데이트도 함께 적용된다.

