포트나이트 PvE 협동 모드 ‘세이브 더 월드’, 무료 플레이 전환

에픽게임즈의 포트나이트 PvE 협동 캠페인 모드 ‘세이브 더 월드(Save the World)’가 오는 4월 16일(미국 동부 시간)부터 무료 플레이로 전환된다.

2017년 처음 선보인 ‘세이브 더 월드’는 요새를 건설하고 무기를 제작해 몬스터 무리를 막아내는 협동 PvE 캠페인 모드로, 포트나이트의 시작이 된 오리지널 콘텐츠다. 플레이어는 지휘관이 돼 팀원들과 함께 폭풍에 맞서 싸우며 다양한 미션과 전투를 수행하게 된다. 이번 무료 플레이 전환을 통해 더 많은 플레이어들이 포트나이트의 협동 PvE 경험을 즐길 수 있을 것으로 기대된다. ‘세이브 더 월드’는 PC, PlayStation, Xbox, 클라우드, Nintendo Switch 2 등 다양한 플랫폼에서 플레이할 수 있다.

현재 사전등록을 진행 중이다. 사전등록에 참여한 플레이어들은 출시 시점에 ‘세이브 더 월드 영웅’을 포함한 다양한 인게임 보상을 받을 수 있으며, 사전등록 참여자가 늘어날수록 제공되는 보상도 단계적으로 확대될 예정이다.

또 에픽게임즈는 지난 9년 동안 ‘세이브 더 월드’를 즐겨온 기존 플레이어들에게 감사의 의미로 4월 16일 ▲최대 충전 ▲바우처 ▲골드 등의 보상을 지급할 계획이다. 파운더스는 일일 퀘스트, 미션 알림, 폭풍 보호막 방어 미션, 기존 도전 과제를 통해 앞으로도 V-Bucks를 획득할 수 있다.

무료 플레이 전환 준비를 위해 ‘세이브 더 월드’ 신규 구매는 12일 오전 9시부터 일시 중단됐다. 다만 기존 플레이어들은 계속해서 게임을 플레이할 수 있다.

에픽게임즈 관계자는 “세이브 더 월드는 포트나이트의 시작을 알린 협동 PvE 경험의 기반이 된 콘텐츠”라며 “무료 플레이 전환을 통해 더 많은 플레이어들이 친구들과 함께 폭풍에 맞서 싸우는 협동 플레이의 재미를 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]