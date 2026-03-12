봄철 심해지는 코골이, 수면 질 저하 원인 될 수 있어

따뜻한 날씨와 함께 야외 활동이 늘어나는 봄철에는 일교차와 미세먼지, 꽃가루 등 다양한 환경 변화로 호흡기 불편을 호소하는 이들이 많다. 이 시기에는 평소보다 코가 막히거나 잠을 자는 동안 코골이가 심해졌다고 느끼는 경우도 적지 않다. 특히 밤마다 반복되는 코골이는 단순한 수면 습관이 아니라 건강 상태를 반영하는 신호일 수 있어 주의가 필요하다.

코골이는 잠을 자는 동안 기도가 좁아지면서 공기가 통과할 때 주변 조직이 진동해 발생하는 현상이다. 피로나 음주, 체중 증가 등 다양한 요인이 영향을 줄 수 있지만, 봄철에는 알레르기비염이나 코막힘과 같은 코 질환이 원인이 되는 경우도 많다. 코 내부가 부어 기도가 좁아지면 호흡이 원활하지 않아 코골이가 더욱 심해질 수 있다.

증상이 지속될 경우 단순한 소음 문제를 넘어 수면의 질 저하로 이어질 수 있다. 수면 중 호흡이 원활하지 않으면 숙면을 취하기 어렵고, 다음 날 피로감이나 집중력 저하를 느끼기도 한다. 또한 코골이가 심한 경우에는 수면무호흡증과 같은 수면 질환이 동반되는 경우도 있어 명확한 확인이 필요하다.

이처럼 코골이는 원인이 다양하고 개인에 따라 증상 양상이 달라 단순한 생활 습관 문제로만 판단하기 어렵다. 따라서 증상이 반복된다면 명확한 진단을 통해 원인을 확인하는 과정이 중요하다.

코 상태와 호흡 구조를 확인하기 위해 비강 내시경 검사와 청진, 병력 확인 등을 통해 코막힘이나 기도 협착 여부를 확인한다. 필요에 따라 수면 상태와 관련된 검사 등을 통해 코골이의 원인을 종합적으로 평가하고, 개인의 증상과 상태에 맞는 관리 방향을 설정하게 된다.

치료는 코막힘의 원인이 되는 비염이나 코 내부 염증을 개선하는 치료를 중심으로 진행되며, 생활습관 관리도 함께 권장된다. 수면 자세 조절, 체중 관리, 음주 조절 등 생활 속 관리가 병행되면 증상 완화에 도움이 될 수 있다. 또한 코골이가 수면무호흡증과 연관된 경우에는 보다 체계적인 치료와 관리가 필요할 수 있다.

최현진 파주운정 늘봄이비인후과 대표원장(이비인후과 전문의)은 “코골이는 단순한 수면 습관으로 생각하기 쉽지만 기도 상태나 코 질환과 관련된 문제일 수 있다”며 “특히 봄철에는 미세먼지와 꽃가루 등으로 코 점막이 민감해질 수 있어 코골이가 심해질 수 있는 만큼 명확한 진단을 통해 원인을 확인하고 적절한 관리가 필요하다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

