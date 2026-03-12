[스타★톡톡] “위로가 참 어렵죠”… ‘아너’ 이나영, 기다림이 필요한 당신에게

배우 이나영에게 ‘아너’는 치열한 고민의 연속이었다. 데뷔 28년 차에 마주한 첫 장르물. 한계 속에서도 멈추지 않는 연대 보여주면서 피해자의 존엄과 회복이라는 묵직한 화두를 던졌다.

지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 ‘아너’는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극을 그렸다. 디지털 성착취 플랫폼 커넥트인을 중심으로 권력과 자본이 결탁한 구조적 성범죄를 정면으로 다뤘다.

이나영의 3년 만의 복귀작인 ‘아너’는 쾌감이나 응징의 카타르시스를 전면에 내세우기보단 불편한 진실과 그로 인해 야기된 진짜 현실에 주목했다. 이나영, 정은채(강신재 역), 이청아(황현진)의 열연에 힘입어 최고 시청률 4.7%로 유종의 미를 거뒀다.

백태주(연우진)는 몰락했지만 통쾌한 결말은 없었다. 커넥트인 피해자 변호를 맡은 3인방의 투쟁을 비웃기라도 하듯 이용자들의 성매매 혐의는 벌금형에 그쳤다. 하지만 이들의 연대와 투쟁은 끝나지 않았다. 다급한 목소리로 “도와달라”며 나타난 또 다른 성범죄 피해자의 모습으로 열린 결말을 맺었다. 시즌2의 가능성을 활짝 연 엔딩이었다. 이나영은 12일 “하나의 답을 주는 작품이 아니었다. 정면 돌파 보단 기다려주고 들어주며 여지를 열어두는 분위기가 있었다”고 결말을 언급했다.

시청자의 공감이 큰 힘이 되는 작품이었다. 범죄 미스터리 추적극이라는 장르적 특성상 몰입도와 개연성을 두고 많은 우려가 있었지만, 지인들의 폭발적인 관심에 안도했다. 남편 원빈조차 이나영의 눈치를 보며 스포일러를 요구할 정도였다. “하지만 끝까지 말하지 않았다”고 미소 지은 이나영은 “시청자가 궁금해한다면 잘 나아가고 있는 것이라고 생각했다. 다소 무거운 다음 이야기들도 해나갈 수 있겠다는 용기가 생겼다”고 했다.

극 중 이나영은 성폭행 피해의 아픔을 숨긴 채 살아온 변호사 윤라영을 연기했다. 입양 후 죽은 줄만 알았던 딸 한민서(전소영)의 지옥 같았던 지난 삶을 알게 되고, 커넥트인의 진실을 파헤치는 과정까지 감정의 무게를 오롯이 감당해야 했다. 그는 “여성 3인이 끌고 나가는 시나리오가 재밌었지만, 연기하면서는 다 어려웠다. 감정신이 없어서 대사만 잘 외우면 될 것 같았는데, 모든 게 다 감정신이었다”며 고충을 토로했다.

셀럽 변호사라는 타이틀에 대사 톤을 맞추다 보니 아나운서의 톤도, 법정 내에서의 톤도 아닌 그만의 목소리를 만들었다. 동시에 3인의 과거가 드러나기 전까지 윤라영이 가진 상처를 숨기며 감정을 소화해야 했다. 다양한 톤으로 촬영해 편집을 거치기도 했다. 이나영은 “(편하게) 생각하고 들어갔다가 호되게 당했다”며 웃었다.

첫 장르물에 성폭력 피해자라는 쉽지 않은 설정을 마주했다. 평소 작품을 준비하며 같은 직업군이나 인물 특성에 맞는 인터뷰이를 만나 도움을 받지만, 이번엔 그조차 어려웠다. 과한 감정 표현은 자제하되 아픔을 가진 피해자, 이를 볼 시청자에게 전달하고자 하는 바는 확실했다. 입장차를 반영해 간극을 조율했다. 현장에서 바뀌는 대사의 호흡도 있었다. 그는 “아는 변호사분께 자문을 구하면서 혼자 자료를 찾아보고 공부했다. (피해자의) 아픔이 어떤 공포감일지 상상만으로 표현했다”면서 “8화까지 이 사실을 감추는데 (시청자에게) 미리 정보를 드릴 수가 없어서 감춰야 하는 어려움이 있었다”고 말했다.

또 하나의 충격적인 전개는 한민서의 정체였다. 딸의 정체가 드러남과 동시에 신재는 홀로 짐을 지고 L&J를 떠나려 했다. 이나영은 “둘을 지켜내려 정신없이 연기했다. 놀람과 미안함이 있었지만, ‘버린 게 아니라 모르고 살았으면 좋겠다’는 대사에 담긴 마음이 컸다. 지금이라면 다른 결정을 했을까, 또 다른 죄책감을 가지고 살아가며 미안하진 않았을까 생각했다”며 “민서가 아픔을 같이 겪고 있다는 걸 알고 무너져 내리는 감정이 셌다. 하지만 그조차 100% 내지 말고 잡고 있으려 했다. 일차원적인 감정이 거의 없었다”고 노력을 전했다.

인물이 처한 상황도, 감당해야 할 내면의 아픔도 어느 하나 쉬운 게 없었다. “아직도 몸에 한기가 있는 것 같다”고 말한 이나영은 “한 번 해봤다고 다시 견뎌질 것 같지는 않다. 언제 해도 어려울 작품이자 인물”이라고 강조했다.

여성 변호사 3인방의 투쟁이 기적을 만든 것은 아니다. 흉터와 상처를 안은 피해자들이 삶을 이어가는 한 그들의 존엄과 명예는 지켜진다는 메시지를 던졌다. 이나영은 “그럼에도 나는 살아남았다”는 대사에서 ‘회복’이라는 키워드를 찾았다. 그는 “위로가 참 어렵다. 지푸라기라도 잡고 싶지만 어찌할 바를 모를 때가 있다”면서 “아픔을 가지고 있는 사람들에게 ‘괜찮아’라고 다그치지 않아도 된다고, 그걸 없애거나 덮지 않고 기다리고 들어주는 게 필요하다는 이야기를 전하고자 했던 것 같다”고 해석했다.

데뷔 28년 차, 처음 장르물에 도전해 성공적인 복귀를 알렸다. 여성 서사를 중심으로 입체적인 캐릭터를 연기할 수 있었다는 점도 ‘아너’로 얻은 수확이다. 이나영에게 꼬리표처럼 따라붙는 ‘신비주의’라는 단어에 억울해하며 “내면을 채우기 위해 노력했을 뿐 놀지 않았다. 막상 보면 괜찮은데 다들 돌아서면 신비주의라고 하더라”고 토로해 웃음을 안겼다.

차기작은 정해지지 않았지만 연기를 향한 애정은 가득하다. 그는 “마음은 얼른 (연기를) 하고 싶다. 그때그때 하고 싶은 게 있으면 언제든 하고 싶다”며 “어떤 것에 사로잡힐지는 모르겠다. 영화 ‘로제타’나 ‘귀주 이야기’ 같은 작품을 만나고 싶다”고 바랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

