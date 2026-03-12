“2천만? 벌어져선 안 될 일”…1200만 장항준, 흥행에도 웃지 못한 이유

장항준 감독이 김종원 기자, 윤태진 아나운서와 함께 인터뷰를 진행하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘SBS 뉴스’

장항준 감독이 영화 ‘왕과 사는 남자’의 2000만 공약을 언급했다.

지난 11일 유튜브 채널 ‘SBS 뉴스’에 ‘[이슈人] 왕사남 관객 1,200만 돌파…장항준 2천만 새 공약은?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상 내용은 SBS 뉴스 토크 프로그램 ‘뉴스헌터스’의 인터뷰 코너 ‘이슈人’이었다. 인터뷰이로 등장한 장항준 감독은 1200만 관객 수를 돌파한 ‘왕과 사는 남자’와 관련된 다양한 이야기를 나눴다.

‘부산행’과 ‘파묘’를 제치고 누적 관객 수 18위에 등극한 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 성적에 이어서 ‘천만 공약’이 언급됐다. 장항준 감독은 천만 영화가 되면 성형·개명·귀화 등 터무니없는 공약으로 화제가 된 바 있다. 농담 삼아 웃자고 한 얘기가 각종 언론과 커뮤니티에서 재조명되면서 공약이 정말 이행될 것인지 관심이 쏠렸다. 해당 영상에서도 장항준 감독은 “만약 공공에 대한 약속이라면 그렇게 안 했다. 공약이라고 생각하지 않았다”고 해명했다.

인터뷰를 진행하는 김종원 기자는 “이쯤 되면 2천만 공약을 하셔야 되는 거 아니냐”며 운을 띄웠다. 이에 장항준 감독은 “벌어질 수도 없고 벌어져서도 안 되는 일이라고 생각한다”고 대답했다. 이유를 묻자 “어느 한 골목에 어느 한 집만 막 번성하는 것은 그 골목과 그 마을에 좋지 않은 일”이라고 비유하며 “배부른 소리일 수도 있지만 동료 감독들이 정성스럽게 만든 영화들이 기다리고 있다. 제가 부귀영화를 누리는 것도 중요하지만 저와 제 동료들이 같이 행복했으면 좋겠다”는 답변으로 감동을 주었다.

김종원 기자가 “굉장히 신중해지신 것 같다”고 농담하자 장항준 감독은 “이제 스코어(전적)가 있어서”라고 대답해 웃음을 줬다. 누리꾼들은 ‘2천만 경거망동 원한다’, ‘이 속도라면 역대 1위 명량도 넘어서고 진짜 2천만이 될지도 모른다’, ‘영화뿐만 아니라 영월군도 구원해주셨다’, ‘평소 웃기면서도 내공이 단단하고 결코 가볍지 않은 분이라 느꼈는데, 역시 거장의 베이스가 느껴진다’며 훈훈한 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]