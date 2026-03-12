‘나솔사계’ 20기 영식, 현숙과 결국 결별…“10kg 빠졌다”

사진 = ENA, SBS ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’

‘나솔사계’에 ‘나는 솔로’ 20기 영식이 확 달라진 모습으로 등장한다.

12일 방송되는 ENA, SBS플러스 예능 ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’에서는 ‘나는 솔로’ 화제의 출연자들이 새로운 사랑찾기에 나서 경기도 포천에 위치한 ‘솔로민박’을 찾는 모습이 그려진다.

이날 13기 상철에 이어 ‘솔로나라 원조 두부상’으로 불렸던 20기 영식이 한층 훈훈해진 비주얼로 등장한다. 제작진이 “2년 전 ‘나는 솔로’ 때보다 살이 많이 빠진 것 같다”고 묻자 그는 “운동을 통해 약 10kg 정도 감량했다”고 밝혔다.

또한 영식은 20기에서 최종 커플이 됐던 현숙과의 근황도 전했다. 그는 “(방송 후) 실제로 만나다가 인연이 아니어서 헤어졌다”고 덤덤히 고백한다. 그러면서 그는 “이번엔 한 사람에게만 직진하기보다는 여러 사람을 알아보면서 결정하는 것도 좋을 것 같다, 제 삶의 반쪽을 꼭 찾고 싶다”며 진중한 마음가짐을 보인다.

사진 = ENA, SBS ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’

27기 영철 역시 더욱 댄디한 스타일로 ‘솔로민박’을 찾는다. 그는 “27기 방송 때보다 지방만 10㎏ 정도 뺀 것 같다”면서 “저보다 잘생기신 분들이 이번에도 많이 나오셔서 긴장되지만, 경험은 최고의 스승이다, 더욱 열심히 하겠다”고 굳은 각오를 전했다.

24기 순자는 제작진 인터뷰에서 20기 영식을 만나보고 싶다는 의사를 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 MC 데프콘, 경리, 윤보미는 “지금 그분 여기 와 있다”며 과몰입한 반응을 보였다. 과연 24기 순자와 20기 영식 사이에 새로운 로맨스가 시작될지 관심이 쏠린다.

한편, ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’는 12일 밤 10시 30분에 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]