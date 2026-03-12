만실컴퍼니 ‘스테이 4U’, KSIP ‘숙박 솔루션 부문 대상’ 수상

사진=만실컴퍼니

부동산 임대 및 숙박 솔루션 전문 기업 만실컴퍼니의 도심형 쉐어하우스 브랜드 '스테이 4U'가 대한민국 숙박산업진흥원(KSIP)이 주관하는 ‘2026 대한민국 숙박 인프라 혁신 어워즈’에서 숙박 솔루션 부문 대상을 수상했다고 12일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 시상에서 '스테이 4U'는 고물가·고금리 시대에 청년들의 주거 안정성을 높인 혁신적인 비즈니스 모델을 높게 평가받았다. 특히 보증금 부담을 없앤 ‘제로 디파짓(Zero-Deposit)’ 시스템과 합리적인 월 임대료 체계를 도입하여 학업과 취업을 위해 상경한 2030 세대에게 실질적인 주거 대안을 제시했다는 평이다.

대한민국 숙박산업진흥원(KSIP)은 "스테이 4U는 단순한 숙박 공간 제공을 넘어, IT 기반의 효율적인 관리 솔루션을 통해 운영 비용을 절감하고 이를 이용자 혜택으로 돌려주는 선순환 구조를 확립했다"며 선정 이유를 밝혔다.

스테이 4U는 업계 최고 수준의 '365 케어 4U' 실시간 대응 시스템을 구축하여 주거 만족도를 극대화하고 있다. 해당 시스템의 핵심은 24시간 전문 CS 센터 운영으로 야간이나 공휴일에 발생하는 긴급 수리 및 민원 사항에 즉각적인 솔루션을 제공한다. 이는 기존 쉐어하우스 운영 모델의 한계로 지적되던 관리 공백을 완전히 해소한 것으로, 대한민국 숙박산업진흥원(KSIP) 심사단으로부터 "단순한 공간 임대를 넘어 입주민의 안전과 편의를 24시간 책임지는 공동 주거 서비스의 혁신 사례"라는 극찬을 받았다.

만실컴퍼니의 이도현 대표는 "청년 주거 문제는 우리 사회가 함께 해결해야 할 과제이며 이번 수상을 계기로 더욱 고도화된 숙박 운영 솔루션을 보급해 주거 사각지대에 놓인 청년들은 물론 국내 유학생들에게 따뜻한 보금자리를 지속적으로 제공하겠다"고 소감을 전했다.

