[온탕냉탕] 핑크 카펫 밟는 블핑 지수→‘음주운전’ 실망 안긴 이재룡

한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 칸에서 라이징 스타상을 수상하는 그룹 블랙핑크 지수부터 음주 운전으로 경찰 조사를 받은 배우 이재룡까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲블랙핑크 지수, 칸 핑크 카펫 밟는다…라이징 스타상 수상

블랙핑크 지수가 칸 국제 시리즈 페스티벌에서 라이징 스타상을 수상할 예정이다. 지난 10일 칸 시리즈 페스티벌 주최 측에 따르면 오는 4월23일 프랑스 칸에서 열리는 칸 시리즈 페스티벌에서는 지수가 수상을 위해 참석한다.

주최 측은 “글로벌 K-팝 아이콘이자 슈퍼스타 블랙핑크 지수가 핑크카펫을 밟고 마담 피가로 라이징 스타상을 수상한다”라며 “지수는 남다른 음악 경력과 함께 배우로도 자리매김했다. 드라마 설강화로 큰 호평을 받으며 데뷔한 후 6일 공개된 넷플릭스 월간남친의 서미래 역으로 연기 여정을 이어가고 있다”라고 설명했다.

마담 피가로 라이징 스타상은 업계에서 주요 인물로 떠오른 배우에게 수여한다. 할리우드 배우 시드니 스위니 등이 이 상을 받은 바 있다.

지수가 출연한 넷플릭스 오리지널 시리즈 월간남친은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로맨틱 코미디물이다. 대한민국의 톱10 시리즈 1위는 물론 싱가포르·홍콩·멕시코·인도네시아·브라질·칠레 등 전 세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올렸다.

▲최불암 측, 건강 이상설에 “재활 치료 중…곧 퇴원 예정”

배우 최불암 측이 일각에서 불거진 건강 이상설을 부인했다. 최불암의 아들 최모씨는 지난 11일 “(아버지는) 현재 입원 상태로 재활 치료를 하며 회복하고 계신다”며 “조만간 퇴원하실 것”이라고 밝혔다. 최씨는 “지난해 한국인의 밥상에서 하차하게 된 이유 중 허리 문제도 일부 있었다”며 “걷는 게 힘들어 지시다 보니 수술 후 재활 치료를 받았다. 조만간 (병원에서) 나오실 예정”이라고 설명했다.

지난해 최불암은 허리디스크 수술을 받은 뒤 거동이 불편해지면서 14년간 진행하던 KBS 1TV 시사교양 프로그램 한국인의 밥상에서 하차하고 1년간 대중에 모습을 드러내지 않았다. 여기에 최근 후배 배우 박은수와 백일섭이 방송을 통해 최불암의 건강을 우려하는 발언을 잇달아 하면서 건강 악화설이 불거졌다.

현재 최불암은 MBC와 손잡고 다큐멘터리를 촬영 중인 것으로 전해졌다. MBC 측은 “촬영을 진행 중인 것은 맞다”면서도 “정확한 주제와 편성 시기는 정해지지 않았다”고 밝혔다.

▲유노윤호, 서울시 모범 납세자 표창

잇따른 연예계 탈세 의혹 속에서 그룹 동방신기 유노윤호가 성실한 납세를 인정받아 서울시 표창을 받았다. 지난 11일 서울시는 제60회 납세자의 날을 맞이해 2026년 서울시 모범·유공납세자를 선정하고 표창장 수여식을 개최했다.

시는 지난 2007년부터 성실납세자가 사회적으로 존경받는 선진 납세문화 조성을 위해 20년째 모범납세자를 선정해 오고 있다. 올해 서울시 모범납세자는 37만 1770명으로 개인납세자는 35만5616명, 법인납세자는 1만6154명이다. 올해 모범납세자 수는 지난해(33만6914명) 대비 약 10% 증가했으며 최근 5년간 지속적인 증가세가 이어졌다. 시는 모범납세자 중 세입 기여도와 지역사회 공헌도 등을 종합적으로 고려해 25개 자치구 구청장 추천과 시 지방세심의위원회 심의를 거쳐 유공납세자 147명을 선정했다.

올해는 성실납세에 대한 존경과 감사의 뜻을 담아 코로나19 이후 중단됐던 표창장 수여식을 개최해 오세훈 서울시장이 직접 표창장을 수여하고 함께 축하했다. 가수 정윤호와 배우 임원희가 참석해 자리를 빛냈고, 야구선수 박동원(LG)도 함께 선정됐으나 국가대표로 WBC에 참가해 행사에는 참석하지 못했다.

▼경찰, 음주운전 이재룡 당시 행적 추적

음주운전 사고를 낸 후 달아난 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 배우 이재룡의 사고 전 행적을 경찰이 수사 중이다. 지난 11일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 전일 오후 도로교통법상 음주운전과 사고 후 미조치 혐의로 이재룡을 불러 조사했다. 경찰 조사에서 이재룡은 “사고 전 모임이 3개 있었다. 마지막 저녁 모임 전엔 술을 안 마셨고, 그날 오후 7시쯤부터 자리한 저녁 모임에서만 소주 4잔을 마셨다”고 진술했다. 경찰은 당시 음주 장면에 대한 폐쇄회로(CCTV)도 확보했다.

이재룡과 동석자들은 주차장 인근 음식점에서 오후 8시30분쯤 결제를 하고 나온 것으로 확인됐다. 경찰이 확보한 음식점 주문 내역에는 삼겹살과 소주 3병, 맥주 1병이 포함돼 있었다. 경찰은 이재룡이 음식점을 나온 뒤 주차장에서 차량을 몰고 나가기까지 약 2시간30분 동안의 행적을 추적하고 있다.

앞서 이재룡은 지난 6일 오후 11시 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의를 받고 있다. 당시 충격으로 수십 미터에 달하는 가드레일이 파손됐지만 별다른 조치 없이 현장을 이탈했다. 이후 약 3시간 뒤 인근 지인의 집에서 경찰에 검거됐으며, 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.

▼왕사남이 표절?…제작사 “사실무근, 법적 대응”

영화 왕과 사는 남자 측이 일각에서 제기된 표절 의혹을 일축했다. 제작사 온다웍스는 지난 10일 한 드라마 각본을 표절했다는 주장이 제기되자 “사실무근”이라고 밝혔다. 제작사는 “역사적 인물과 사건을 소재로 유사성을 주장하는 창작물이 있을 수는 있으나 창작 과정에서 해당 작품을 접한 경로나 인과성이 없다”면서 “기획개발 및 제작 과정에서 타 저작물을 표절한 사실이 전혀 없다”고 강조했다.

전일 한 매체는 과거 드라마 엄흥도의 시나리오를 썼던 작가의 유족이 영화 왕사남의 주요 설정과 내용 등이 고인의 시나리오와 유사하다며 제작사에 해명을 요구했다고 보도했다. 온다웍스 측은 “역사적 사실을 기반으로 한 순수 창작물로, 창작의 전 과정이 상세하게 기록되어 있고 이에 대한 증명이 가능하다”고 설명했다.

영화는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 엄흥도와 왕위에서 유배된 어린 선왕 단종의 이야기를 담았다. 12일 누적 관객 수 1200만명을 돌파했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

