[금주의 핫뉴스] BTS 광화문 공연 추가 7000석 ‘피케팅’…세계 팬심 다시 폭발

방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 앞두고 추가 좌석 예매가 진행됐다. 전 세계 팬들의 관심이 집중된 가운데 또 한 번의 ‘피케팅(피 튀기는 티켓팅)’ 경쟁이 벌어졌다.

공연 주최 측은 12일 오후 광화문 공연 추가 좌석 예매를 무료로 진행했다. 추가로 배포한 좌석은 약 7000석 규모로, 앞서 진행된 1차 예매 1만5000석과 합치면 이번 공연은 총 2만2000여명의 관객이 현장에서 공연을 함께하게 된다.

추가 좌석은 무대 인근이 아닌 광화문 일대에 설치된 대형 LED 스크린을 통해 공연을 관람하는 방식으로 운영된다. 관람 구역도 세종대로 사거리 남쪽까지 확대된다. 해당 구역은 서울 지하철 5호선 광화문역에서 1호선 시청역 인근까지 이어지는 구간으로 전면 스탠딩 형태로 운영된다. 지난달 23일 진행된 1차 티켓 오픈 당시에는 접속자가 한꺼번에 몰리며 대기 인원이 10만명을 넘기는 등 팬들의 관심이 폭발했다. 이날 추가 예매 역시 접속이 원활하지 않을 정도로 치열한 경쟁이었다.

공연은 오는 21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 열리는 열린다. 광화문 한복판에서 열리는 대형 공연인 만큼 문화적 상징성과 함께 도심 안전 관리도 중요한 관심사로 떠오르고 있다.

경찰은 공연 당일 광화문광장 일대에 최대 26만명이 몰릴 가능성을 보고 있다. 이에 따라 관객 출입 동선을 29개 통로로 제한하는 스타디움형 인파 관리 방식을 적용해 밀집도를 조절할 계획이다. 지하철 운영에도 변화가 생긴다. 서울교통공사는 공연 당일 광화문역과 시청역, 경복궁역 등 인근 역에서 상황에 따라 무정차 통과를 시행할 방침이다. 주최 측인 하이브는 약 4300명의 안전 요원을 현장에 배치한다.

공연 당일 광화문광장 인근 문화시설 운영도 일부 중단된다. 경복궁과 국립고궁박물관, 대한민국역사박물관은 휴관하고 세종문화회관에서 공연 중인 뮤지컬 역시 공연을 진행하지 않는다. 무대 인근의 KT 본사 건물도 안전 문제를 고려해 전면 폐쇄된다.

주최 측은 암표 거래 차단에도 나섰다. 온라인상 불법 양도 게시글을 실시간으로 모니터링하고 신고 조치를 통해 암표 거래를 차단한다는 방침이다. 또 관객 전원을 대상으로 본인 확인 절차를 강화하고 일부 구역에는 추가 인증을 도입할 예정이다.

