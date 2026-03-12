티젠, 콤부차 7억 스틱 돌파 기념 고객 감사 프로모션 진행

이미지=티젠

건강음료 전문기업 ㈜티젠(TEAZEN / 대표 김병희, 신진주)은 콤부차 전체 누적 판매량이 7억 스틱을 넘었다고 12일 밝혔다.

티젠은 2019년 3월 분말 스틱형 콤부차 제품을 선보였으며 지난해 6월 누적 판매 6억 스틱을 돌파한 이후 8개월여 만에 1억 스틱을 판매했다.

이 같은 성과는 지난해 출시한 '콤부차 요구르트'가 다양한 연령층의 소비자들에게 반응을 얻었기 때문이다. 모두에게 친숙한 요구르트맛에 100억 유산균까지 더한 '콤부차 요구르트'는 1200만 스틱 넘게 판매되며 지난해 하반기 콤부차 시장 성장을 견인했다. 현대인들의 고민인 당과 칼로리는 줄이고 유산균까지 첨가해 누구나 부담 없이 맛있고 건강하게 마실 수 있는 제품이라는 점이 통했기 때문이라고 업체 측은 전했다.

여기에 지난해 여름 음료 시장 성수기를 맞아 진행한 대규모 오프라인 프로모션도 판매 성장을 이끌었다. 티젠은 지난해 7월 서울 랜드마크 빌딩에서 대규모 오프라인 광고 캠페인을 진행한 데 이어 여름 2개월간 대구 지역 최대 번화가 동성로에 위치한 올리브영 대구 타운에서 콤부차 팝업존을 운영했다.

티젠은 콤부차 7억 스틱 판매 달성 기념으로 네이버 브랜드스토어와 티젠몰에서 고객 감사 프로모션을 진행한다. 먼저 티젠몰에서는 12일부터 콤부차 10스틱 들이 제품을 1+1 할인 판매하며 네이버 브랜드스토어에서는 16일부터 시칠리아 핑크레몬, 스트로베리키위, 피치 30스틱 들이 제품을 57% 할인판매하고 핑크보틀을 선물로 증정한다.

티젠 관계자는 "콤부차 1등 브랜드인 티젠이 끊임없는 제품 개발을 통해 선보이고 있는 다양한 콤부차 맛에 늘 좋은 반응을 보여주시는 고객들에게 감사드린다"며 "올해는 새로운 콤부차 광고 모델인 트와이스와 함께 건강한 K-콤부차의 매력을 국내외 소비자들에게 널리 알려나갈 예정"이라고 밝혔다.

발효 건강음료 콤부차 대표 브랜드인 티젠은 녹차, 홍차, 허브차 등 다양한 기능성 차를 선보인 노하우를 기반으로 2019년 국내 최초로 분말 스틱형 콤부차 제품을 선보였다. 저칼로리에 당류는 없애고 유산균을 함유한 티젠 콤부차는 ‘가볍게, 맛있게, 건강하게’ 즐기는 건강한 탄산 음료로 사랑받으며 대한민국을 넘어 미국 아마존, 일본, 대만 등에서 인기를 얻고 있다. 최근에는 새로운 콤부차 광고 모델로 글로벌 최정상 걸그룹 트와이스를 발탁하고 해외 시장 확대에 나섰다.

현재 티젠은 레몬, 피치, 파인애플, 매실, 스트로베리키위, 요구르트 등 총 16가지 분말 스틱형 콤부차 제품 라인업을 갖추고 있다. 티젠의 다양한 콤부차는 네이버 브랜드스토어를 비롯해 쿠팡, 올리브영, 코스트코, 마켓컬리 등 다양한 온오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

