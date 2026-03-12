‘달샤벳 출신’ 조아영, 선베드 위 과감 포즈…비키니 속 탄탄 복근 ‘깜짝’

사진 = 조아영 SNS 계정

걸그룹 달샤벳 출신 배우 조아영이 근황을 전하며 건강미 넘치는 몸매를 공개했다.

조아영은 11일 자신의 SNS에 “Paradise”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 조아영은 화사한 패턴의 비키니 위에 네이비 컬러 티셔츠를 걸친 감각적인 스타일링을 선보였다. 특히 티셔츠를 어깨 위로 들어 올린 포즈로 탄탄한 복근과 슬림한 허리 라인을 드러내며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

야외 선베드에 앉아 여유로운 시간을 보내는 모습도 담겼다. 선글라스를 착용한 채 시크한 표정을 짓는가 하면, 군살 없는 보디라인과 운동으로 다져진 복근을 드러내며 눈길을 끌었다.

한편, 조아영은 2011년 걸그룹 달샤벳으로 데뷔한 이후 배우로 활동 영역을 넓혀드라마 ‘광고천재 이태백’, ‘장옥정, 사랑에 살다’, ‘라켓소년단’ 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

현재는 오컬트 스릴러 영화 ‘피화’ 촬영 중이다. 극 중 부모를 잃고 동생을 책임지며 작가 등단을 꿈꾸는 대학원 조교 ‘이연우’ 역을 맡아 현실적인 고뇌와 감정을 섬세하게 그려낼 예정이다.

