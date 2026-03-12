“복근에 타투까지 완벽” 효린, 美 길거리 압도한 '넘사벽' 건강미[스타★샷]

효린이 힙한 스포티 패션의 정석을 뽐냈다. 사진 출처=효린 인스타그램 계정

가수 효린이 미국에서 보내는 여유로운 일상을 공개했다.

12일 효린의 인스타그램 계정에 ‘The reason why’라는 글과 함께 많은 사진이 올라왔다. 사진에서 효린은 몸매를 강조하는 타이트한 크롭 톱으로 건강미 넘치는 복근과 타투를 자연스럽게 드러냈다. 여기에 대조되는 넉넉한 핏의 와이드 카고 팬츠를 매치했다.

허리 라인 위로 살짝 올라온 크롬하츠 언더웨어 노출로 Y2K 감성과 힙합 무드를 동시에 챙겼다. 허리에 무심하게 묶은 스웨트 셔츠와 스포티한 선글라스는 스포티하고 힙한 스트릿 패션에 세련미를 더했다. 일상적인 모습도 화보로 만드는 독보적인 패션과 몸매가 인상적이다. 특히 녹음실에서 찍은 사진은 아티스트의 프로페셔널한 이미지도 놓치지 않았다.

팬들은 ‘너무너무 예뻐’, ‘스타일 너무 좋다’, ‘언제나처럼 진짜 멋지다’ 등의 댓글과 함께 ‘안무까지 다 준비됐으니 이제 컴백 날짜 공지해 줘’라며 앞으로 펼쳐질 효린의 활동에 관심을 표현했다.

